雙溪荷花節盛大開幕 邀民眾共賞夏日荷田美景

「2026戀戀雙溪荷花節」在雙溪上林荷花園熱鬧登場，吸引了大批民眾一早前往賞花遊憩。園區內大片荷花盛開綻放，翠綠荷葉隨風搖曳，粉色荷花點綴其間，形成夏日限定美景，不少遊客穿梭花田間拍照留念，享受悠閒愜意的田園風光，晚上還有夜間賞荷，限定美景邀請民眾把握時機一起來欣賞。

活動現場規劃在地有機農產品展售市集及精彩舞台表演，吸引許多遊客駐足欣賞。漫步荷花田步道，近距離觀察荷花生態，也透過農特產品展售認識雙溪友善耕作成果。園區內除常見的粉色荷花外，白色荷花、香水蓮及霸王蓮也成為民眾爭相拍攝的焦點，處處可見遊客拿起手機、相機捕捉荷花之美。

除了白天賞荷之外，今年更特別推出夜間點燈活動，自6月13日起至7月15日止，每日晚間點亮荷田周邊燈飾，營造浪漫夢幻的夜間賞荷氛圍，讓民眾白天賞花、夜晚賞燈，感受不同時段的荷田風情。

雙溪區長劉盈良表示，雙溪擁有新北市最大的友善荷花田園區，透過荷花節活動，不僅讓更多民眾認識雙溪優美的自然景觀，也看見在地推動友善農業及食農教育的成果。隨著荷花陸續盛開，預計6月下旬將進入最佳觀賞期，歡迎民眾把握花期前來賞荷、品味農村風情，感受雙溪獨有的夏日魅力。