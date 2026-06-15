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瑞芳東和社區舞蹈班邁入第3年 長者舞出健康與活力

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
學員從剛開始動作生疏，到如今能熟練跟上節奏，展現持續參與課程的成果。圖／觀天下有線電視提供
學員從剛開始動作生疏，到如今能熟練跟上節奏，展現持續參與課程的成果。圖／觀天下有線電視提供

瑞芳區東和社區舞蹈班今年正式邁入第3年，在新北市社會局經費支持下持續開課不間斷，吸引許多社區居民熱情參與。課程透過規律的舞蹈活動，鼓勵長者走出家門、培養運動習慣，不僅促進身心健康，也增進鄰里間的交流互動，讓社區充滿活力與歡笑。

課程中，學員們跟著音樂節奏在老師帶領下舒展筋骨、擺動身體，專注練習每一個動作。雖然學員大多是社區婆婆媽媽，但個個精神飽滿、活力十足，隨著音樂律動伸展手腳，現場氣氛輕鬆愉快。不少學員從剛開始動作生疏，到如今能熟練跟上節奏，展現持續參與課程的成果，也透過規律運動促進身心健康，享受樂齡生活的樂趣。

東和社區發展協會理事長胡志宏表示，舞蹈班能夠持續辦理至今，感謝市議員林裔綺長期關心與支持，也感謝東和里長周樹木及志工夥伴們多年來協助課程推動與活動安排，讓課程得以穩定發展，成為社區長者喜愛的重要活動之一。

此外，社區也特別感謝舞蹈老師黃懿閎用心規劃課程，帶領學員透過音樂與律動享受運動樂趣，以及所有學員的熱情參與與支持。期盼大家在輕鬆愉快的學習氛圍中，舞出健康、舞出活力，共同營造溫馨有愛、充滿幸福感的健康社區。

瑞芳 運動

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