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議員轟北市人行道繪製亂象 交通局：75.7%市民肯定

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
蔣市府上任後積極推動人本交通，為打造行人友善空間，然而議員發現現有標線型人行道與自行車道卻滿是亂象，許多道路缺乏完整規畫。圖／議員林延鳳辦公室提供
蔣市府上任後積極推動人本交通，為打造行人友善空間，然而議員發現現有標線型人行道與自行車道卻滿是亂象，許多道路缺乏完整規畫。圖／議員林延鳳辦公室提供

北市持續推動人本交通，不料，民進黨議員指，市區不少標線型人行道與自行車道繪製亂象，質疑缺乏完整規畫。交通局回應，北市道路多高度發展且為既有街廓，針對個案路段都有掌握且持續與地方溝通檢討，根據市政滿意度有75.7％肯定，持續推動措施，打造安全舒適友善的步行環境。

交工處副處長黃惠如說，針對個案部分路段，交通局都有掌握且重視，後續會持續與地方溝通、檢討並適時調整，北市很多道路都是高度發展且既有街廓，北市自2003年起即陸續於學校周邊、住宅區及行人通行需求較高路段設置標線型人行道，以維護行人通行空間，打造友善步行環境。

她說，蔣萬安市長上任後，積極交通安心行35項計畫，盼可以改善北市整體行人環境。其中標線型人行道部分，今年預計新增及改善9公里，並同步推動安心行專案、人行道淨寬改善及道路障礙物清整等措施，持續提升行人通行品質。

她說，根據2025年市政滿意度調查結果，已有75.7％市民肯定台北市推動行人環境改善的成果，市府將持續精進各項措施，打造更安全、舒適且友善的步行環境，讓人本交通理念落實於市民日常生活。

交通局補充，標線型人行道設置主要考量部分市區巷道受路幅狹窄、路面高低差、排水設施及既有建築條件限制，難以全面設置實體人行道，為保障行人通行安全，爰透過標線型人行道劃設，提供明確步行空間，達成人車空間區隔，降低人車衝突風險，落實人本交通理念。

人行道 北市 步行

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