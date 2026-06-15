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全臺唯一「橋面、河面」雙水舞秀登場

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺北市政府

為期15天的第三屆「水舞嘉年華」絢麗登場。臺北市長蔣萬安13日出席於松山錫口碼頭舉辦的開幕典禮，與現場市民朋友們共同迎接幻彩奪目水舞秀。蔣萬安市長致詞時表示，水舞嘉年華過去2年已累積吸引超過百萬人次前來，成功帶動松山商圈與內湖一帶的整體觀光效益與經濟消費，讓許多市民朋友在錫口碼頭留下了獨一無二的臺北記憶。

蔣萬安市長指出，今年的水舞嘉年華規模與演出全面擴大升級，不僅擁有全臺灣唯一「橋面加河面」的雙水舞共演，現場更特別增加河面上的S型水舞平臺，整體視覺呈現更加震撼。在內容設計上，今年首度結合經典音樂劇與流行音樂曲目，打造沉浸式光影劇場，帶給市民朋友視覺與聽覺的雙重饗宴。此外，活動更別出心裁與國際卡通IP合作，設置「Pingu」企鵝家族裝置物及彩虹小馬氣偶陪伴大小朋友，並增設互動式「鋼琴噴泉」裝置，讓不論大朋友或小朋友只要踩上巨型琴鍵，就能化身音樂家譜出專屬的噴泉舞步。而過去深受好評的「水火共舞」也將在開幕與閉幕式中，帶來最震撼的壓軸演出。

除了精彩的水舞表演，蔣萬安也大力推薦市民朋友深入體驗松山一帶的歷史文化與在地經濟。他表示，民眾可以搭乘捷運從松山站出來，先參拜擁有270多年歷史的「松山慈祐宮」祈求平安，接著前往國際級的饒河街觀光夜市，品嚐米其林必比登或是輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳推薦的在地美食。吃飽喝足後，漫步到五分埔商圈挑選適合自己的服飾，最後再來到錫口碼頭欣賞悠閒的河岸風光與耀眼的水舞秀，這將是最充實且具臺北特色的旅遊行程，更是臺北市迎向國際的指標性觀光名片。

蔣萬安市長強調，臺北是一座親水城市，市府團隊近年來持續投入預算並戮力打造優美水岸，讓河濱建設深度融入市民的日常生活。市府在去年已重新翻修錫口碼頭，將賞景平臺外推、打造全新親水廣場並優化水岸設施，提供市民更舒適的賞景空間。同時，市府也已正式啟動「淡水河岸」改造計畫，預計投入18億元資金，將淡水河岸打造成媲美巴黎塞納河的國際級親水休憩廊帶，未來從玉泉公園、大稻埕碼頭一路延伸到敦煌碼頭，全長4公里的廊帶每一處都將成為城市新亮點。此外，今年市府也順利完成「磺港溪再造」工程，這是全國第一個透過都市計畫變更進行「還地於河」的指標性專案，在大幅提升城市防洪韌性的同時，也與鄰里周邊共同規劃，讓美麗的溪流景觀自然融入居民的生活圈。

聚傳媒

蔣萬安 內湖

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