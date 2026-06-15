新北 「AR 跨域教師工作坊」限額免費報名中

照片取自新北市政府

新北市文化基金會因應數位教學轉型，攜手廣達文教基金會、慧智文教基金會，將於7、8月推出「AR 跨域互動教學」教師研習工作坊。特別針對AR（擴增實境）濾鏡設計與手機互動式WebAR兩大主題，主打「即學即用」，要讓老師輕鬆帶走最強跨域教學包。

新北市文化基金會執行長龔雅雯表示，科技設備的升級正在加速世代轉動，科技藝術已成為不可或缺的跨域能力。基金會長期推動科技藝術的島嶼漫遊計畫，科技藝術正是推動跨域教學的最佳黏著劑。基金會與第一線教師站在一起，陪伴老師跨越科技門檻，透過這次研習，將科技轉化為好懂、好用的教學工具，共同促成學生在課堂上的跨域學習與創意啟發。

本次工作坊以新北市國、高中教師為優先，邀請業界頂尖大師不藏私授課。首場將於7月8日登場，主題為「AR擴增實境：創意數位濾鏡」，由黑碼藝識團隊引領，運用 Snap AR 平台帶領學員體驗從設計到發佈的完整流程，讓老師也能自製專屬教學濾鏡，激發課堂創意；8月12日「從手繪到WebAR與手作小圓頂：全景互動內容創作」，則由多盒心科技的科技藝術工程師授課，結合手繪藝術與 MindAR 技術，深入淺出地引導「零基礎」教師，親身體驗將平面手繪變身為虛實互動跨域作品的驚奇過程。

新北市文化局長張䕒育指出，面對數位科技的發展，近年推動各項新媒體與新科技展覽，將當代科技藝術帶入大眾視野。「AR跨域互動教學」工作坊強調實作與低門檻，讓科技藝術不只停留在展覽館，更能深化為學生的跨域素養。研習課程全程免費，每場限額 30 名，即日起開放線上報名，額滿為止。

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