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新北「水日誌」特展開展 展現六水治理8年成果

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市水利局今天起至21日在市府1樓大廳舉辦「看得見的改變．翻轉新北水岸」六水治理8年成果特展。記者張策／攝影
新北市水利局今天起至21日在市府1樓大廳舉辦「看得見的改變．翻轉新北水岸」六水治理8年成果特展。記者張策／攝影

新北水利局今天起至21日在市府1樓大廳舉辦「看得見的改變．翻轉新北水岸」六水治理8年成果特展，透過影像、互動體驗及實體展示，呈現新北市近年推動防洪治水、水岸環境改善及生態復育成果，邀請市民一同見證城市與河川共生共榮的蛻變歷程。

水利局今天舉行開幕記者會，由水利局長宋德仁主持。現場首播影片「當河流甦醒時」，呈現碧潭堰魚道啟用後新店溪生態逐漸恢復的景象。宋德仁表示，魚道完工後，中斷近半世紀的生態廊道重新串聯，目前已觀測到66種魚類及10種蝦蟹類現蹤，不僅改善河川環境，也讓市民重新感受到河流生命力。

水利局指出，展覽規畫2大主題展區及4項互動遊戲，將抽象的水利建設成果轉化為民眾可親身體驗的內容。其中「智慧防汛平台」展示透過路口監視器、縮時影像及AI科技輔助防汛決策的運作模式，讓民眾了解科技如何提升防災應變效率。

另外，展場也設置親子互動區，包括「著色投影遊戲」，讓孩童為毛蟹、香魚等洄游生物上色後投影至魚道場景中，並透過實體水族箱近距離觀察魚道生態主角。民眾參觀期間還可參與「六水套色明信片」集章活動，完成闖關後可兌換限量紀念小禮物。

宋德仁表示，新北市長期推動「六水治理」策略，涵蓋防洪治水、海綿城市、汙水建設、水岸休憩、溪流重生及水文化傳承等面向。近年已改善17個行政區、97處積淹水熱點，並透過河濱空間改造、抽水站及滯洪設施升級，逐步改善過去遭稱為「黑龍江」及「三面光」的都市河川，打造兼具防災、生態與休憩功能的水岸環境。

水利局表示，特展即日起至6月21日於新北市政府1樓大廳展出，開放時間為每天上午9時至下午5時，歡迎民眾前往參觀，透過影音與互動體驗，了解新北水環境治理成果。

新北市水利局今天起至21日在市府1樓大廳舉辦「看得見的改變．翻轉新北水岸」六水治理8年成果特展。記者張策／攝影
新北市水利局今天起至21日在市府1樓大廳舉辦「看得見的改變．翻轉新北水岸」六水治理8年成果特展。記者張策／攝影

新北市水利局今天起至21日在市府1樓大廳舉辦「看得見的改變．翻轉新北水岸」六水治理8年成果特展。圖／新北市水利局提供
新北市水利局今天起至21日在市府1樓大廳舉辦「看得見的改變．翻轉新北水岸」六水治理8年成果特展。圖／新北市水利局提供

新北市水利局長宋德仁表示，新北市長期推動「六水治理」策略，涵蓋防洪治水、海綿城市、汙水建設、水岸休憩、溪流重生及水文化傳承等面向。圖／新北市水利局提供
新北市水利局長宋德仁表示，新北市長期推動「六水治理」策略，涵蓋防洪治水、海綿城市、汙水建設、水岸休憩、溪流重生及水文化傳承等面向。圖／新北市水利局提供

新北市水利局今天起至21日在市府1樓大廳舉辦「看得見的改變．翻轉新北水岸」六水治理8年成果特展。圖／新北市水利局提供
新北市水利局今天起至21日在市府1樓大廳舉辦「看得見的改變．翻轉新北水岸」六水治理8年成果特展。圖／新北市水利局提供

新北市水利局今天起至21日在市府1樓大廳舉辦「看得見的改變．翻轉新北水岸」六水治理8年成果特展。圖／新北市水利局提供
新北市水利局今天起至21日在市府1樓大廳舉辦「看得見的改變．翻轉新北水岸」六水治理8年成果特展。圖／新北市水利局提供

新北市水利局今天起至21日在市府1樓大廳舉辦「看得見的改變．翻轉新北水岸」六水治理8年成果特展。圖／新北市水利局提供
新北市水利局今天起至21日在市府1樓大廳舉辦「看得見的改變．翻轉新北水岸」六水治理8年成果特展。圖／新北市水利局提供

新北市水利局今天起至21日在市府1樓大廳舉辦「看得見的改變．翻轉新北水岸」六水治理8年成果特展。記者張策／攝影
新北市水利局今天起至21日在市府1樓大廳舉辦「看得見的改變．翻轉新北水岸」六水治理8年成果特展。記者張策／攝影

水利局 新北

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