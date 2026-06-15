快訊

國內體壇震撼彈！上任僅3個月 國訓中心董事長林鴻道驚傳請辭

米格魯「個性太溫和」被飼主關戶外冷落1年 志工淚崩：牠沒忘記怎麼愛人

美伊真正難關才開始！美國國會磨刀霍霍 「更大攔路虎」仍靜悄悄

聽新聞
0:00 / 0:00

心中山主題場域 北捷邀乘客體驗Pokémon GO全球慶

中央社／ 台北15日電

北捷運公司今天表示，Pokémon GO遊戲上線10週年，展開「PokémonGO Fest 2026：全球」活動，北捷攜手Pokémon GO在心中山打造寶可夢主題場域，邀請乘客即日起體驗。

北捷發布新聞稿，羅列其與Pokémon GO攜手打造捷運心中山線形公園成為寶可夢主題場域內容，邀請乘客參與「Pokémon GO Fest 2026：全球」盛事。

北捷說明，包含6月28日上午10時至傍晚6時推出暖身活動，到台北小巨蛋廣場完成闖關挑戰，就可拿好禮。

接著，「集合啦，訓練家們！」於7月11日至12日上午10時至晚間7時登場，宣告「Pokémon GO Fest2026：全球」活動在捷運心中山線形公園正式登場，備有皮卡丘及伊布造型帽供民眾領取，在心中山完成活動任務，再送手拿扇、明信片或貼紙，現場並設有超夢主體打卡點。

北捷表示，台北捷運商品館中山店、忠孝復興店、南京復興店三館與台北捷運官方直營店線上商城，同步自7月11日起正式販售「寶可夢SUPERCARD造型悠遊卡-超夢」，供粉絲收藏，每組售價新台幣250元。

此外，北捷指出，即日起還有捷運會員領點數再抽好禮、玩捷運站遊戲可蒐集主題明信片等活動陸續登場。

北捷 寶可夢 台北捷運

延伸閱讀

北捷推暑期消防暨捷運防災體驗營 即日起開放網路報名

TPBL／胡瓏貿、于煥亞當一日店長 海神快閃店送2萬出國金

2026新北電競爭霸戰 6月13日到14日熱血開戰

國際扶輪年會13日登場 諾獎得主馬拉拉主題演講

相關新聞

影／音樂節惹怨！6公里外東湖汐止居民怒轟：低重音心臟跟著跳

S2O潑水音樂節上周六及昨天兩日在大佳河濱公園狂歡，不過數公里外的東湖居民卻苦不堪言，有民眾昨晚還在社群貼文怒問「東湖路這邊是有什麼活動嗎？到現在還在音樂爆炸咚吱咚吱咚吱！」底下網友留言也抱怨「超大聲的，內溝這邊也聽得到」；也有住汐止的住戶抱怨「汐止也有！咚吱咚吱。」

新北「水日誌」特展開展 展現六水治理8年成果

新北市水利局今天起至21日在市府1樓大廳舉辦「看得見的改變．翻轉新北水岸」六水治理8年成果特展，透過影像、互動體驗及實體展示，呈現新北市近年推動防洪治水、水岸環境改善及生態復育成果，邀請市民一同見證城市與河川共生共榮的蛻變歷程。

新北動保處向波麗士致敬 警察及眷屬寵物可免費打狂犬病疫苗

今天是警察節，為感謝警察對動保工作的支持，新北市動保處推出「波麗士毛寶貝免費施打狂犬病疫苗公益服務」，自今天（15日）起至7月15日期間，警察人員及眷屬憑動保處公文證明，可帶寵物至新北市動保處或各動物之家免費施打狂犬病疫苗。

百年建築淡江大橋卻仍用流動廁所　洪孟楷促公路局新北市府速蓋公廁

立法院交通委員會今天上午至八里區公所考察通車已1個月的淡江大橋具體改善狀況，立委洪孟楷表示，淡江大橋是百年建築，但八里、淡水兩端目前仍使用流動廁所，讓民眾難以接受，希望公路局與新北市府盡速於淡水端與八里端施做有設計感的公廁。

北市標線人行道如同塗鴉 驚見「神秘空格」停車恐被開單

台北市長蔣萬安上任後積極推動人本交通，為打造行人友善空間，畫設標線型人行道今年預計新增9公里。然而議員發現標線型人行道與自行車道充滿亂象，許多道路缺乏完整規畫，甚至有道路邊線為求方便前後接連停車格，導致出現「神秘」空格，停了恐變違規停車。呼籲市長蔣萬安應統籌，通盤檢討改善交通標線。

談民調差距縮小 蘇巧慧：10年來每天都與新北站在一起

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席新莊地藏庵文武大眾老爺聖誕日巡遶境活動，針對近期民調顯示她與對手李四川差距逐漸縮小，她表示，自己10年來每天都與新北市民、地方基層站在一起，因此認為自己是最了解新北現況，也最了解新北需求的人選。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。