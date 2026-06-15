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心中山主題場域 北捷邀乘客體驗Pokémon GO全球慶
台北捷運公司今天表示，Pokémon GO遊戲上線10週年，展開「PokémonGO Fest 2026：全球」活動，北捷攜手Pokémon GO在心中山打造寶可夢主題場域，邀請乘客即日起體驗。
北捷發布新聞稿，羅列其與Pokémon GO攜手打造捷運心中山線形公園成為寶可夢主題場域內容，邀請乘客參與「Pokémon GO Fest 2026：全球」盛事。
北捷說明，包含6月28日上午10時至傍晚6時推出暖身活動，到台北小巨蛋廣場完成闖關挑戰，就可拿好禮。
接著，「集合啦，訓練家們！」於7月11日至12日上午10時至晚間7時登場，宣告「Pokémon GO Fest2026：全球」活動在捷運心中山線形公園正式登場，備有皮卡丘及伊布造型帽供民眾領取，在心中山完成活動任務，再送手拿扇、明信片或貼紙，現場並設有超夢主體打卡點。
北捷表示，台北捷運商品館中山店、忠孝復興店、南京復興店三館與台北捷運官方直營店線上商城，同步自7月11日起正式販售「寶可夢SUPERCARD造型悠遊卡-超夢」，供粉絲收藏，每組售價新台幣250元。
此外，北捷指出，即日起還有捷運會員領點數再抽好禮、玩捷運站遊戲可蒐集主題明信片等活動陸續登場。
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