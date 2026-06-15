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北市消救災力再提升 議員陳炳甫偕友捐消防警備車

中央社／ 台北15日電

為將對地方的關懷轉化為實質裝備支持，台北市議員陳炳甫和友人邱惠萍今天一同捐贈1輛消防警備車，供台北市消防局第四救災救護大隊建成分隊使用，由局長莫懷祖代表受贈。

消防局上午在建成分隊舉行捐贈儀式，國民黨市議員陳炳甫偕友人邱惠萍共同捐贈1輛消防警備車，供救災救護使用，造福社會大眾，由莫懷祖代表接受捐贈。

消防局透過新聞稿表示，陳炳甫及邱惠萍熱心公益，體恤前線消防人員在面對複合式災害時的危險與辛勞，將對地方的關懷轉化為最實質的裝備支持，本次捐贈消防警備車除平時可供執行消防安全檢查、防災宣導等勤務。

另外，遇有重大災害時，還可載運消防人員及相關裝備器材馳赴災害現場展開救援工作，是執行防災救災的重要運輸工具。未來將有效提升消防人員救災效能，提供市民更安全的保障。

消防局提到，陳炳甫兼任財團法人陳重光文教基金會董事長，此基金會於民國103年迄今共捐贈3輛救護車及1輛復康巴士。

莫懷祖表示，對於陳炳甫及邱惠萍熱心協助消防工作、默默奉獻善行，表達由衷感謝之意，消防局也將秉持取之於社會，用之於社會的精神，不斷持續精進與突破，守護每個市民。

議員 陳炳甫 北市

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