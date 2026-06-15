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新北動保處向波麗士致敬 警察及眷屬寵物可免費打狂犬病疫苗

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
新店警方接獲民眾致電通報疑似有命案，立即到現場勘查。記者黃子騰／翻攝
新店警方接獲民眾致電通報疑似有命案，立即到現場勘查。記者黃子騰／翻攝

今天是警察節，為感謝警察對動保工作的支持，新北市動保處推出「波麗士毛寶貝免費施打狂犬病疫苗公益服務」，自今天（15日）起至7月15日期間，警察人員及眷屬憑動保處公文證明，可帶寵物至新北市動保處或各動物之家免費施打狂犬病疫苗。

動保處統計，去年共受理14776件動物保護案件，許多案件均仰賴警方協同辦理，包括陪同執行寵物公園稽查、調閱監視器或行為人個資、陪同動保員至現場查訪飼主以及虐待動物刑事案件移送等工作，共計移送9案10人。

動保處表示，警察除了維護社會秩序及公共安全外，也經常守護許多動物的生命。新店警方日前接獲民眾通報，坪林山區民宅疑似發生死亡案件，警方會同消防局及動保處人員到場勘查，發現屋主遺體已出現明顯腫脹情形，初步研判已死亡一段時間，現場遺留6犬隻無人照顧，經警方及動保處與親屬協調協助代為照顧犬隻，以避免犬隻陷入無人照料的困境。

日前新莊分局接獲通報有飼主持棍毆打家犬，警方第一時間趕往現場制止失控男子的行為，並將虐待人士帶回偵辦，同時立即通報動保處協助安置犬隻，經獸醫師診療發現犬隻發燒、呼吸急促、走路不穩、左眼受傷等狀況，將依影像事證，後續約談飼主到案說明，並依違反動物保護法裁罰、沒入犬隻。

新北市動保處表示，警察扮演動物保護重要的角色，如走失犬隻或需警方到場偕同稽查飼主有無不當飼養問題，時常需要警方協助才能順利完成動物保護案件，特別向辛苦付出的警察致上最深的謝意。動保處呼籲，民眾如發現有疑似虐待動物情形，應立即通報動保處或報警，一同維護動物安全。

新莊警元大聲喝斥該名男子停下手邊動作並離開犬隻。記者黃子騰／翻攝
新莊警元大聲喝斥該名男子停下手邊動作並離開犬隻。記者黃子騰／翻攝

受虐犬隻送往動物醫院驗傷，無外傷，有發燒、呼吸急促、眼睛受傷等症狀。記者黃子騰／翻攝
受虐犬隻送往動物醫院驗傷，無外傷，有發燒、呼吸急促、眼睛受傷等症狀。記者黃子騰／翻攝

屋內遺留屋主生前飼養的6隻犬。記者黃子騰／翻攝
屋內遺留屋主生前飼養的6隻犬。記者黃子騰／翻攝

疫苗 波麗士 警察

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