百年建築淡江大橋卻仍用流動廁所　洪孟楷促公路局新北市府速蓋公廁

立法院交通委員會今天上午至八里區公所考察通車已1個月的淡江大橋具體改善狀況，立委洪孟楷表示，淡江大橋是百年建築，但八里、淡水兩端目前仍使用流動廁所，讓民眾難以接受，希望公路局與新北市府盡速於淡水端與八里端施做有設計感的公廁。

5月12日通車的淡江大橋至今滿月，洪孟楷5月19日曾至淡江大橋現地勘查，並要求相關單位盡速改善。立法院交通委員會今天上午邀集交通部、公路局、新北市政府、台灣港務公司等單位考察淡江大橋通車一個月具體交通改善數據，及淡水、八里端及上橋面具體已改善事項。

公路局會中報告指出，淡江大橋通車至今1個月又3天，統計交通量顯著下降，往台北方向的全日交通量從36000輛降至19000輛，降幅達47%；往淡水方向則由通車前37000輛下降至通車後20500輛，全日交通量降幅約44%。經觀察已讓關渡大橋交通量降低40%，尖峰時刻可節省約25至30分鐘的車程。

公路局表示，經觀察車流趨勢，平日每日交通量維持在4萬輛左右，假日、周五及周末好天氣時，因賞夕陽車潮影響，全日交通量會增加至接近65000輛。至於機車數量，則無明顯增加。

另在自行車與人行道改善部分，公路局表示因八里端淡二標區域原本缺乏自行車道，目前唯一的方案是透過挖子尾街與八里長堤旁銜接臨海側的既有木棧道。當自行車從橋上自行車道下橋後，可連接橋下3公尺寬的自行車、人行通道至觀海長堤旁木棧道與既有木棧道銜接，納入環島自行車路線。

公路局指出，施工廠商基於施工期間造成地方民眾出入不便，將以敦親睦鄰方式協助修復挖子尾街路面，修復完成後交還給八里區公所進行後續維管。

新北市交通局也針對淡水、八里兩端交通改善進行報告，交通局指出淡水端於假日12時至晚間8時，透過調整讓下淡水端的車流通勤秒數可以增加，包含綠燈秒數的延長、紅燈的右轉，甚至是汽車直行右轉的秒數去增加。

八里端部分於台61線下忠孝路實施禁止右轉，另外通車前交通局也在周邊的淡水、八里端車流路徑增設了31面告示牌，並透過新設與更新，利用周邊警察局及公路局共43組CCTV來監控車流，同時調整了14處路口的號誌。

交通局指出，通車前於淡江大橋兩端增設了總共14個YouBike站點，共446個車柱。通車後發現人潮確實非常多，因此在假日下午4時至晚間7時將實施只還不借的管制。

立委洪孟楷要求盡速於八里及淡水兩端施做公廁。記者黃子騰／攝影

交通部政務次長陳彥伯說明改善狀況。記者黃子騰／攝影