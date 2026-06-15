北市心衛中心6處網絡成形 預計120年12區皆設

台北市副市長李泰興、衛福部次長莊人祥今天為中正區社區心理衛生中心升級具醫療功能揭牌，全市迄今6處中心；市府目標是120年底前12區各1處，今年或明年中山區將先增設。

台北市衛生局今天在中正區社區心理衛生中心舉辦「中正心衛中心升級加倍安心」原址升級揭牌儀式。

中正區心衛中心執行秘書楊明書說，此中心於民國89年設置，是全台首座社區心理衛生中心，原本進行健康宣導工作，這次升級後具備專業諮商、危機處遇、自殺防治及復原支持等心理醫療功能；又111年起，萬華、文山、北投、信義及南港也設置具備心理醫療功能中心，迄今北市共6處中心構成服務網絡。

李泰興說，市府重視市民心理健康與安全，未來要達到12行政區每一區一處中心，預計120年底完成。衛生局長黃建華說，接下來中山區可望在今年或明年設置，內湖接續設置，讓資源深入社區，即時銜接有需求者。

衛生局彙整資源說明有幾項資源可供市民運用，包含已設置的心衛中心，以中正區來說，有職能治療師、心理師、護理師等專業人力，實體於平日服務到晚上9時，可透過線上預約諮商，每次30分鐘，掛號費加諮詢費新台幣250元。

其次是撥打台北市社區心理衛生諮商專線（02）3393 -7885（請幫幫我），服務時間為平日至晚上10時。

再者是結合市立聯醫，於12個行政區迄今設置13處的社區心理諮商門診，其中並有4處同時設有24歲以下的青少年心理諮商服務。統計顯示，114年服務7925人次。

此外，衛生局說，還有搭配衛福部15到45歲心理健康支持方案的資源可運用，有3次免費，每次50分鐘，結合的資源包含北市立聯醫、民間心理諮商機構，共166家共同執行，統計114年服務3萬1244人次，其中5987人次（19.16%）是24歲以下個案，顯示有心理支持需求者確實有年輕化趨勢。