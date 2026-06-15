北市標線人行道如同塗鴉 驚見「神秘空格」停車恐被開單

台北市長蔣萬安上任後積極推動人本交通，為打造行人友善空間，畫設標線型人行道今年預計新增9公里。然而議員發現標線型人行道與自行車道充滿亂象，許多道路缺乏完整規畫，甚至有道路邊線為求方便前後接連停車格，導致出現「神秘」空格，停了恐變違規停車。呼籲市長蔣萬安應統籌，通盤檢討改善交通標線。

議員林延鳳、顏若芳、參選人劉品妡、郭凡今天一同舉行記者會指出，蔣市府上任以來推動人本交通，但至今缺乏完整規畫，路面上有許多交通標線，讓民眾看起來跟塗鴉一樣感到「霧煞煞」，士林北投議員林延鳳表示，1999今年初到現在已收到逾千件對交通標線畫設、標線型人行道亂象等交通問題陳情。

顏若芳舉例，中山區農安公園周邊，有道路邊線前後接連停車格，中間出現一個「神秘」空格，就連總質詢問市長蔣萬安都以為是大型重機停車格，但其實該處有畫設禁止停車，若民眾誤停恐被開單，不服只能申訴一來一往耗時費力；林延鳳也表示，在士林區大南路的圓環交通標線造成車禍頻傳，一旁便利商點前畫設大面積標線型人行道形，若民眾只是臨停買個東西恐就會被舉發。

對於人行道畫設問題，郭凡指出，多處標線型人行道塗設在下水道溝蓋上沿路布滿洩水孔，不少年長者外出使用助行杖很容易不小心插進洞裡，過去就曾發生多起意外，甚至還有人跌倒遭車輛輾斃；劉品妡也說，興隆路三段畫設的標線人行道盡頭設有燈柱，導致行人通行空間受阻，若推嬰兒車經過必須繞過燈柱，反而更曝露在車流的危險中，還有道路碰上舊衣回收箱等狀況卻沒配合拓寬，導致人行道沒有行人走路空間。

顏若芳表示，以要求市府在三個月內盤整規畫這些交通標線，但交通隱憂不該等待，市府應盡快針對體檢有問題道路提出改善。林延鳳也呼籲，蔣萬安應親自主持會議，通盤檢討改善交通標線，不要再把責任丟給不同的局處。

交通局表示，北市很多道路都是高密度發展的既有街廓，蔣萬安上任後推動「台北交通安心行」，其中標線型人行道今年預計新增及改善9公里，各局處也持續清除各類影響通行障礙物，希望讓市民走得更安全、更舒適，對於個案部分都有掌握，後續會跟地方溝通討論，滾動檢討並適時調整。

議員林延鳳（左三）、顏若芳（左二）、參選人劉品妡（左四）、郭凡（左一）今天一同舉行記者會呼籲市長蔣萬安應統籌，通盤檢討改善交通標線。記者洪子凱／攝影

蔣市府上任後積極推動人本交通，為打造行人友善空間，然而議員發現現有標線型人行道與自行車道卻滿是亂象，許多道路缺乏完整規畫。圖／劉品妡提供