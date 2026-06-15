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北市綠議員體檢標線人行道 近半年陳情案逾千件

中央社／ 台北15日電

民進黨台北市議員林延鳳、顏若芳等人所組的「台北好政連線」今天表示，北市多處交通標線及標線型人行道問題百出，1999近半年就收到逾千件陳情案，要求蔣市府3個月內檢討改善。

「台北好政連線」成員市議員林延鳳、顏若芳與市議員參選人劉品妡、郭凡今天共同舉行「聯合體檢標線人行道」記者會，盤整各自深耕的行政區內有多處交通標線及標線型人行道問題。

林延鳳表示，根據台北市陳情系統1999自今年1月起至6月9日止的統計資料顯示，5個多月就已收到上千件（扣除重複陳情案件）針對交通標線劃設、標線型人行道亂象及交通問題的陳情案，平均每天有超過8件市民陳情，可見交通問題仍為市民心中的痛。

她提到，團隊成員也接獲許多相關陳情，包括道路彎道上的標線型人行道未考量車輛內輪差，行人容易被轉彎車輛掃到，像是士林區大南路的圓環交通標線造成車禍頻傳，旁邊店家前劃設大面積標線型人行道卻形成違規停車的陷阱。

顏若芳則說，日前質詢台北市長蔣萬安時就提出，台北市政府號稱推動人本交通，但缺乏完整規劃，路面上許多交通標線猶如塗鴉般，讓民眾感到「霧煞煞」，像是中山區農安公園周邊道路邊線前後接連停車格，導致中間出現一個空格，連蔣萬安備詢時都以為是大型重機停車格，但其實該處禁止停車。

除此之外，顏若芳說，有許多繪設綠色標線型人行道形狀破碎，前後都是槽化線，或是在公車停車格與實體人行道中間加設標線型人行道，卻又無法延伸到更前面的人行道，或在路口轉彎處留白一個空格，都讓行人無所適從。

劉品妡也表示，文山區興隆路3段劃設的標線人行道盡頭設有燈柱，導致行人通行空間受阻，推嬰兒車的家長行經此處須繞過燈柱，轉彎過程中更易曝露在車流危險中；另一處的標線型人行道在經過變電箱時有放寬範圍，但遇到舊衣回收箱及路燈柱時卻未比照辦理，根本沒有行人走路的空間，質疑北市府未考慮標線實用性。

郭凡認為，北市府劃設的人行道存在多處不合理之處，包含松德路標線人行道中央設有燈柱，阻礙通行；另外，多處標線型人行道塗設在下水道溝蓋上，沿路布滿洩水孔，使用助行杖的長者易將手杖誤插進洞裡，進而發生跌倒等意外。

「台北好政連線」成員們要求，北市府在3個月內盡快檢討、盤整規劃相關交通標線改善方案，且劃設標線型人行道前應整體考量用路人的使用便利性，並充分與地方溝通；建議優先改善標線型人行道上洩水孔的設計，避免行人發生意外；也呼籲蔣萬安應親自主持會議，通盤檢討改善交通標線，不要再把責任丟給不同的局處。

人行道 北市 林延鳳

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