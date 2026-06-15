北市寸土寸金...心衛中心場域難找 盼衛福部補助突破困境

台北市中正區心理衛生中心創立於民國89年，為全台首座心衛中心，經過整修過後重新啟用今揭牌。然而，心衛中心的布建經常面臨到人才、場地荒，北市衛生局也向在場的衛福部次長莊人祥建議，盼依區域給予相關補助。

揭牌儀式後，莊人祥聽取北市心衛中心第一線需求。北市衛生局心理衛生科長江曉娟提到，針對避免北市社工、關訪員流失，包含增加104人力銀行、校園招募之外，攬才部分也以敘薪方式，讓業界人才透過搜集之前年資、優良考績等，採認後底薪就能直接往上增加。

她也說，從去年實施敘薪會議制度後，確實有不少留任及攬才，不過，有些社工或關訪員可能有意考高普考，或本身非台北市人想返鄉等因素，因此還是會有流動性高的狀況。

另外，江曉娟也盼中央在心衛中心布建的補助能提高，她說，北市的場域相對難找且費用高昂，今年起心衛中心修繕費用雖然提高補助到500萬，但仍杯水車薪。

江曉娟說，以即將新闢的內湖心衛中心來說，整體裝修費用就高達2000多萬元，所以盼中央能依照地方特性補助外，若無法找到適當地點，是否能以補助租金的方式。

衛生局長黃建華坦言，台北市寸土寸金，一直持續盤點相關公有地等空間，這所中正心理衛生中心為民國60多年的建築，重新裝修的費用高昂，補助費用則是去年編定的250萬元，但是房屋年久失修也不符合醫療性質的設計，加上北室內裝潢高，確實都是大筆經費。

黃建華也說，依照衛福部人口的規畫，北市要布建9區的心衛中心，中正心衛中心則是第6間，目前計畫在中山區、內湖區設立，同時朝向「一區一心衛」為目標，以提供可近性及未來性。

莊人祥表示，水電、裝潢費用確實都不只補助費用，相關的意見都會帶回衛福部研議。