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新莊大拜拜登場 蘇巧慧連3天參與盼傳承官將首文化

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今出席新莊地藏庵文武大眾老爺聖誕日巡遶境活動。記者張策／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今出席新莊地藏庵文武大眾老爺聖誕日巡遶境活動。記者張策／攝影

新莊地藏庵文武大眾老爺聖誕祭典今天舉行日巡遶境，民進黨新北市長參選人蘇巧慧上午到場參與頭前區喊班儀式。對於媒體詢問昨天已現身地藏庵，今天再度到場，她表示，新莊大拜拜是新莊一年一度最熱鬧的宗教盛事，也是流傳百年的重要地方文化與民俗傳統，身為新莊人，每年都會參與，希望透過實際參與讓更多人認識在地特色文化。

蘇巧慧指出，新莊地藏庵文武大眾老爺聖誕祭典已流傳百年，是新莊重要的民俗活動，每年都吸引許多民眾共襄盛舉。整個祭典為期3天，包括昨天的暗訪、今天的日巡以及明天的祝壽團拜，她和去年一樣，將連續3天到場參與。

蘇巧慧表示，參加祭典除了向文武大眾老爺祈福，也希望能將新莊極具代表性的官將首文化介紹給更多人認識。她認為，宗教信仰與傳統文化是地方重要資產，透過世代傳承，不僅能凝聚地方情感，也能讓更多人看見新莊深厚的人文底蘊。

今天日巡遶境沿途吸引不少信眾及民眾駐足觀賞，現場鑼鼓聲不斷，官將首、陣頭隊伍依序出發，展現新莊大拜拜熱鬧氛圍。明天則將舉行祝壽團拜，為今年祭典活動畫下句點。

蘇巧慧 遶境 新北

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