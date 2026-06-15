新莊大拜拜登場 蘇巧慧連3天參與盼傳承官將首文化

新莊地藏庵文武大眾老爺聖誕祭典今天舉行日巡遶境，民進黨新北市長參選人蘇巧慧上午到場參與頭前區喊班儀式。對於媒體詢問昨天已現身地藏庵，今天再度到場，她表示，新莊大拜拜是新莊一年一度最熱鬧的宗教盛事，也是流傳百年的重要地方文化與民俗傳統，身為新莊人，每年都會參與，希望透過實際參與讓更多人認識在地特色文化。

蘇巧慧指出，新莊地藏庵文武大眾老爺聖誕祭典已流傳百年，是新莊重要的民俗活動，每年都吸引許多民眾共襄盛舉。整個祭典為期3天，包括昨天的暗訪、今天的日巡以及明天的祝壽團拜，她和去年一樣，將連續3天到場參與。

蘇巧慧表示，參加祭典除了向文武大眾老爺祈福，也希望能將新莊極具代表性的官將首文化介紹給更多人認識。她認為，宗教信仰與傳統文化是地方重要資產，透過世代傳承，不僅能凝聚地方情感，也能讓更多人看見新莊深厚的人文底蘊。

今天日巡遶境沿途吸引不少信眾及民眾駐足觀賞，現場鑼鼓聲不斷，官將首、陣頭隊伍依序出發，展現新莊大拜拜熱鬧氛圍。明天則將舉行祝壽團拜，為今年祭典活動畫下句點。