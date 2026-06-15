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劉和然率團德國考察 助新北打造減廢與經濟雙贏模式

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市副市長劉和然率團前往全球循環經濟龍頭，德國「瑞曼迪斯（REMONDIS）利佩園區」考察。圖／新北市環保局提供
新北市副市長劉和然率團前往全球循環經濟龍頭，德國「瑞曼迪斯（REMONDIS）利佩園區」考察。圖／新北市環保局提供

新北市副市長劉和然6月率團赴德國考察循環經濟，參訪全球循環經濟龍頭REMONDIS利佩園區及赫德海姆焚化廠，汲取廢棄物資源化與能源化經驗。

新北市環保局表示，市府近年積極推動焚化廠升級與「轉廢為能」政策，2025年三座焚化廠共處理91.8萬公噸廢棄物、發電49.9萬MWh，足供10.3萬戶家庭全年用電，並規畫興建木質家具固體再生燃料廠，提升資源循環效益，朝減廢、淨零與循環經濟目標邁進。

環保局指出，瑞曼迪斯利佩園區由發電廠廠長Ralf-Nico Zenk代表接待，介紹德國推動循環經濟的多元實踐模式，包括混合廢棄物（建築類）分選、有機廢棄物堆肥處理，以及電動車退役電池二次利用儲能系統等，展現廢棄物資源化的高度整合能力。

環保局長程大維表示，參訪瑞曼迪斯利佩園區時，見證木質廢棄物轉化為再生原料，以及電動車汰換後的電池串接再利用作為儲能設備；赫德海姆焚化廠則透過焚化餘熱供應鄰近社區暖氣，並推動以綠氫逐步取代化石燃料。

程大維表示，透過技術整合讓廢棄物蛻變為具有價值的再生資源，正是新北推動循環經濟的關鍵路徑。在廢棄物部門減碳策略上，新北市已轉向科技治理，首創「焚化再生粒料追蹤管理平台」，掌握再生資源流向；未來更將規畫導入AI與大數據分析，作為公共工程決策依據，強化大眾對再生建材的信心。

針對廢棄物能源化利用，市府團隊此次亦參訪德國法蘭克福赫德海姆焚化廠，由廠長Dr. Markus Sängerk親自接待，詳細介紹焚化廠各項處理流程，包括將焚化餘熱透過管線輸送至鄰近社區作為供暖能源，以及以綠氫逐步取代化石燃料的推動經驗。

程大維說，面對後疫情時代垃圾量攀升的挑戰，新北市近年積極推動廢棄物「轉廢為能」及能源化利用政策，陸續推動焚化廠整建升級工程，以2025年為例，新北市三座焚化廠共處理91.8萬公噸廢棄物，透過焚化發電產出49.9萬MWh電力，約可滿足10.3萬戶家庭全年用電需求：不僅使焚化處理量提升6%，空氣污染物排放降低三至七成，具體實踐循環經濟與淨零轉型目標。

在廢棄物減量方面，市府也規劃興建木質家具固體再生燃料廠，將廢棄木質家具轉製為替代燃料，減少化石燃料使用，同時延長焚化廠使用壽命，進一步提升資源循環效益。

未來焚化廠整建升級後，除可提升廢棄物處理量能及發電效率外，也將增加在地回饋收益，實質運用於周邊里民水電費及健保補助、緊急救難、公共設施修繕與興建等，持續改善地方生活環境。

新北市副市長劉和然（左）與環保局長程大維參訪德國赫德海姆焚化廠。圖／新北市環保局提供
新北市副市長劉和然（左）與環保局長程大維參訪德國赫德海姆焚化廠。圖／新北市環保局提供

德國瑞曼迪斯利佩園區內的電動車退役電池二次利用儲能系統。圖／新北市環保局提供
德國瑞曼迪斯利佩園區內的電動車退役電池二次利用儲能系統。圖／新北市環保局提供

德國瑞曼迪斯利佩園區有機廢棄物製作堆肥。圖／新北市環保局提供
德國瑞曼迪斯利佩園區有機廢棄物製作堆肥。圖／新北市環保局提供

劉和然 德國 新北 廢棄物 淨零 環保局

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