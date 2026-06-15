新北社宅睦鄰戶5％太少？民代盼提高、民團籲回歸實際需求

新北社會住宅數量持續增加，不少是來自地方都更分回戶，引入大量人口，造成地方負荷加重。新北市議員連斐璠指出，永和大陳都更不少回饋空間規畫為社宅，但目前新北社宅睦鄰戶比例僅5％，與台北市30％落差過大，未來龐大入住人口帶來的壓力地方負擔重，應提高在地居民優先承租比例，保障在地居民。新北市長侯友宜在議會答詢時允諾會依各地實際需求檢討調整，其中都更容積獎勵分回的社宅睦鄰戶比例「會超過現在」。

連斐璠指出，大陳地區7個更新單元中，有5個單元的公益回饋空間規劃社宅，這些空間多數是建商為取得更高的容積獎勵而來，可想見都更完成後將有更多人口移入，但永和地區向來公共設施不足，地方期待這些回饋空間能優先照顧在地需求。

連斐璠說，目前新北市社宅睦鄰戶比例僅5％，若一處社宅提供20戶，可能只有1戶優先保留給當地居民，永和房價高漲，新成屋每坪動輒百萬元以上，許多年輕人被迫搬離家鄉，到周邊行政區居住。

連斐璠認為，社宅政策推動多年後，許多年輕人都很期待入住社宅，應重新檢討睦鄰戶比例，尤其永和這類人口稠密、房價高昂地區，更應提高在地保障名額。

侯友宜表示，隨著社會住宅逐漸被民眾接受，年輕人確實會希望能在熟悉的生活圈居住並照顧家人，確實有必要重新檢討現行制度，若屬都更回饋取得的社宅資源，因具有回饋地方性質，在地優先比例應有更大的調整空間，不僅永和，其他行政區也將一併檢討。不過侯也提到，台北市的30%也有逐漸調低的趨勢。

侯友宜說，新北市已將婚育宅保障戶比例提高至三分之一持續照顧市民朋友，未來睦鄰戶制度會採滾動式檢討，朝提高比例方向調整，不只是永和，也會依照不同地區實際需求，研議適用範圍與比例。

OURs都市改革組織秘書長彭揚凱認為，睦鄰戶制度是在早期推動社宅時，為降低地方對社宅的疑慮而產生的配套措施，但社宅制度逐漸成熟、民眾接受度提高，是否仍需提高睦鄰戶比例值得討論。

彭揚凱認為，社會住宅本質上是公共資源，分配原則應以居住需求為核心，而非以是否居住在社宅周邊作為優先條件，現行社宅已針對弱勢族群及婚育家庭提供保障名額，若再提高睦鄰戶比例，恐壓縮其他有實際居住需求者的申請機會，與社宅照顧居住需求的初衷未必一致。

新北市城鄉局表示，最新的社宅招租已在5月公告，目前睦鄰戶比例仍依中央規範維持5％，未來將配合市府政策及地方實際需求研議調整。