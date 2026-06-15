影／音樂節惹怨！6公里外東湖汐止居民怒轟：低重音心臟跟著跳

S2O潑水音樂節上周六及昨天兩日在大佳河濱公園狂歡，不過數公里外的東湖居民卻苦不堪言，有民眾昨晚還在社群貼文怒問「東湖路這邊是有什麼活動嗎？到現在還在音樂爆炸咚吱咚吱咚吱！」底下網友留言也抱怨「超大聲的，內溝這邊也聽得到」；也有住汐止的住戶抱怨「汐止也有！咚吱咚吱。」

北市議員何孟樺說，她周六晚間六點多就接獲民眾陳情，音樂節重低音，持續不斷，擾人安寧，「心臟都跟著一直跳」。但環保局雖在7點到大佳河濱公園現場測量噪音77.4分貝，超過第四類晚間管制標準72分貝，要求改善。直到晚間8點重低音仍然不絕於耳。議員助理9點許到在大湖山莊現場實際聆聽，也能還能聽到清楚重低音傳來。重低音擾人情形徹夜不止，居民安寧受到嚴重影響。

何說，S2O潑水音樂節兩天活動吸引無數年輕人進場狂歡，卻讓遠在6公里之外的內湖居民也跟著一整夜「咚吱咚吱」苦不堪言。何說，重低音沿著地形傳播至大湖山莊一帶，綿延整夜，擾人安寧，就算環保局確認音量超標也無法改善。這已經是S2O第二年發生重低音擾人情形。她不反對河濱公園舉辦演唱會，但演唱會經濟不應以鄰為壑，呼籲市府提出有效解方，才能讓大型活動與居民共存。

何孟樺表示，去年8月S2O潑水音樂節也同樣發生重低音擾人問題，遠至東湖都能聽見。建議市府找專家及業者討論音響設置方位與音場，研議如何減少共鳴、降低迴音，甚至訂定使用準則來避免重低音擾民狀況再度發生。發展特色音樂活動是市長蔣萬安的重要政策目標，但是市府提出有效解方，別讓音樂節的狂歡，成為居民的夢魘。