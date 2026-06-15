星期評論／濫訴不停 加劇教師逃亡潮

北市近年為解決首都教師荒、行政大逃亡等困境，在軟硬體上不斷精進，市長蔣萬安年初更祭出「教育革新三箭」留才，不過近年校園濫訴問題嚴重，校事會議給教師極大壓力，更加速環境惡化，從中央到地方都必須重新檢視制度，否則逃亡潮將成教育現場永不停歇的悲歌。

北市物價、房價高，生活壓力本就造成留才不易，近年北市教師缺額數幾乎每年都破千，行政人力不足更是長久以來問題，「缺老師、缺行政」的怪象難解，「教育革新三箭」包含行政獎勵金加碼、校園編制行政專責人力、提高免費心理諮商次數等，希望更多有志之士願意投入，孕育更多人才。

但校園濫訴一直以來才是第一線無法減壓主因，少子化學生人數減少，但家長對於孩子更加關懷與重視，一線教師面臨極大的精神與情緒負擔。

若家長向校方提出申訴，校方需舉行校事會議，根據統計，真正達到需要解聘、停聘程度不適任教師案僅占約百分之三到百分之六，但一來一往已讓老師、行政端身心俱疲。

近年教團不斷提倡拒絕濫訴零成本、有立委提案廢除校事會議，從中央到地方都應重新審視相關規定是否存在漏洞，若制度不調整，不僅願意投入教育產業者變少、校內老師為求自保不敢管學生，逃亡潮仍將持續，不是給錢、給福利就能解決問題。