黃牛猖獗 北市檢舉逾8千件 僅罰212件

演唱會黃牛難查，北市一年演唱會數百場，近三年黃牛僅查到約兩百件，罰款不到四千萬，議員質疑稽查過於消極，平均每件僅罰二十萬，嚇阻效果有限。文化局表示，收到八千多案檢舉已結案六千多件，除加強稽查，稽查小組也會三個月定期檢討。

北市議員耿葳說，先前小巨蛋舉辦ＩＶＥ演唱會，社群馬上出現一長串黃牛詢問要不要買票，儘管文化局有黃牛稽查小組，仍難以杜絕黃牛賣票行為，質疑查緝消極。建議應中長期研議訂定北市票券管理自治條例，參考菸酒、藥品管理模式，禁止有價票券在網路公開溢價轉售。

議員陳宥丞建議，北市文化局應針對通案檢討稽查品質，尤其黃牛多屬系統性、集團性犯案，從源頭管制和成立交換平台，才符合歌迷、球迷期待。

耿葳質疑，北市府黃牛查緝小組成員包括文化局、警察局、民政局、法務局等，從二○二三年至今，北市黃牛收到檢舉案有八千一百八十四件，實際裁罰僅兩百一十二件，真正進入裁罰比率僅百分之二，從檢舉到成案、裁罰，時間要半年多，處理人力僅三人，「查完黃牛早賺飽收攤走人？」

另，北市府有府級黃牛防制作業的任務小組，二○二四年至今僅開過三次會，耿葳認為，稽查黃牛的文創法等母法都在，恐因北市人力不夠，導致抓黃牛不夠積極，要求北市府轄下場館納強制實名制，稽查小組每季固定開會，並公開查緝成果ＫＰＩ等。

北市文化局長蔡詩萍表示，八千多件檢舉案中，六千四百六十一案結案，之所以無法成案，部分是因為檢舉者提供的資料不夠。

文化局說，北市府有針對黃牛加強查緝人力，允諾黃牛稽查小組每三個月定期開會檢討。場館實名制一事，先前試辦效果不錯，售票單位也願意採行實名制，小巨蛋場租評選規則有明訂，優先給實施實名制單位檔期。