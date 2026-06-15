演唱會經濟夯 北市加強城市行銷

演唱會經濟夯，但城市行銷仍停留活動宣傳、拍照牆、應援裝置。議員質疑，拍照不等於消費、人潮不等於錢潮，應善用人流分析、加強行銷。

市府允加強宣傳，以去年為例，北市吸引逾兩百萬國內外歌迷，帶來至少八十四點五億元觀光產值。

北市議員耿葳認為，目前政府都有統計分析電信信令的去識別化人流資料，北市府應充分利用，並與四大電信公司合作，在不涉及個資前提，分析大型演唱會前後的人潮移動數據，掌握觀眾來源，辨識是來自台北本地、新北、桃園、中南部，還是海外旅客，透過活動行銷，帶動參與演唱會的粉絲住宿與延長停留。

耿葳提到，除了旅宿，北市府應針對演唱會前後，觀察人潮是只停留在場館小巨蛋、大巨蛋、北流周邊，還是有外溢到東區、信義、西門、中山、南港等，檢驗每一場活動的實際效果，分析出哪一類演唱會最能帶動住宿；哪一個場館外溢效果最好；哪一種應援拍照點可以帶動後續消費，及哪一個商圈導流不足等。

北市觀傳局表示，後續會研議善用相關人流分析，強化城市應援。北市大巨蛋在舉辦大型演唱會期間，市府統計，周邊地區旅館住房率逾九成，較平日沒有演唱會時期成長近三成。去年度北市住宿及餐飲業產值達三千兩百三十七億餘元，不只全國第一，也創新高。