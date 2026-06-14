新北電競爭霸戰落幕 經發局加碼推動體驗區常駐新北電競基地

2026新北電競爭霸戰歷經兩天激戰，今天落幕，全台電競好手齊聚新北電競基地展開高強度對決，最終由「稻江哈士奇3」奪下「傳說對決」冠軍、「Change World」獲「決勝時刻M」冠軍。而「永劫無間」項目由「多次拒絕柳智敏」成功封王。選手們在賽場上展現卓越實力，讓現場觀眾感受電競運動的獨特魅力與競技熱情、

冠軍隊伍「稻江哈士奇3」表示，第一次來到基地比賽，豐富且優質的設備讓賽程進行得非常順暢。團隊為了此次比賽準備了半學期，如今順利抱回5萬元獎金，決定要好好大吃一頓犒賞大家的辛勞。

新北市經發局長盛筱蓉說，新北長期投入電競與數位內容產業發展，2018年成立全國首座「新北電競基地」以來，已累積辦理超過1000場電競相關活動、吸引逾2770萬人次參與，培育超過5300人次電競專才。今年新北電競基地完成場館升級，以更完善的競技設備及體驗環境迎接市民與玩家，也透過此次電競爭霸戰展現成果。市府將持續整合產官學資源，透過活動推廣、產業鏈結及跨域合作，並結合「新北ACGE產業學院」提供系統化課程與實習機會，打造更具競爭力的電競與數位內容產業生態系。

經濟發展局表示，新北電競爭霸戰賽事圓滿落幕，電競熱潮仍將持續延燒。攜手新北市電競產業總會合作，深受民眾喜愛的電競體驗區，包含競速模擬體驗及VTuber互動體驗空間等將持續於新北電競基地開放至11月底，讓民眾有機會近距離體驗電競科技與虛擬娛樂的創新應用。無論是電競玩家、親子家庭，或對數位內容產業有興趣的民眾，都歡迎走進新北電競基地，感受沉浸式互動體驗。

「永劫無間」由隊伍「多次拒絕柳智敏」奪冠，獲得1萬元獎金。圖／新北市經發局提供

2026新北電競爭霸戰賽事現場選手激烈對戰，展現高水準競技實力。圖／新北市經發局提供

新北電競基地完成場館升級，增設大型LED電視牆並優化場館環境，打造更完善的電競賽事與活動空間。圖／新北市經發局提供

民眾在現場互動體驗區，感受電競與數位娛樂魅力。圖／新北市經發局提供