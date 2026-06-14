菲律賓128年國慶 新北辦嘉年華移工嗨爆板橋體育館

慶祝菲律賓獨立128週年國慶，新北市勞工局與菲律賓馬尼拉經濟文化辦事處合辦慶祝活動，吸引眾多移工到場共襄盛舉，共同沉浸在充滿菲式熱情的夏日嘉年華。

新北市勞工局發布新聞稿，市府今天在板橋體育館舉辦菲律賓國慶活動，由新北市副秘書長柯慶忠及菲律賓駐台代表彭科蓉（Corazon A. Padiernos）互贈紀念禮，象徵兩國友好。

慶祝活動包括路跑及籃球比賽，同時有舞團表演超吸睛，另外，還邀請菲律賓P-POP女子天團YARA登場演唱，現場勁歌熱舞，引來歌迷尖叫聲不斷；隨後還舉辦移工樂團比賽，嗨爆全場。

柯慶忠表示，菲國移工朋友從遙遠家鄉來到台灣工作，對台灣的社會安定、產業發展與家庭和諧，都有相當貢獻，台菲情誼不滅。

彭科蓉表示，感謝新北市政府熱情接待及各界對菲律賓勞工與居民肯定，期待透過運動賽事、文化交流等活動，增進彼此理解，建立跨越國界深厚情誼。