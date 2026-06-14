快訊

NBA／一輩子的兄弟！「三劍客」大學到總決賽都奪冠 布朗森：這次經驗更特別

陸大批消費者反映買到「迪卡儂」劣質產品 真相曝光

今晚至明天雨勢最大！雷雨集中狂炸1處 端午連假回穩高溫上看36度

聽新聞
0:00 / 0:00

新莊大拜拜暗訪今登場 李四川、蘇巧慧參拜盼傳承官將首與宗教文化

聯合報／ 記者黃子騰葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧參加暗訪喊班科儀。記者黃子騰／翻攝
民進黨新北市長參選人蘇巧慧參加暗訪喊班科儀。記者黃子騰／翻攝

俗稱新莊大拜拜的新莊地藏庵文武大眾老爺聖誕遶境，今天下午正式展開暗訪。國民黨新北市長參選人李四川及民進黨參選人蘇巧慧相繼到場，虔誠的向大眾爺參香祝壽。期盼傳承新莊官將首文化及百年宗教傳統，讓下一代更認識新北在地歷史文化。

新莊地藏庵文武大眾老爺聖誕遶境，每年於農曆4月最後1天進行暗訪，隔天進行日巡遶境活動。其中暗訪象徵神明巡視地方、驅邪淨境，是祭典中最具代表性的傳統科儀之一。今年的遶境行程規劃新莊、頭前、中港三條路線，今天下午依序於地藏庵進行喊班儀式後啟程，吸引大批信眾參與。

國民黨新北市長參選人李四川今天下午前往地藏庵參香祝壽，並與數百位信眾共同參與中港區喊班科儀，請神上轎啟程遶境，見證新莊年度重要宗教盛事。李四川表示，自己長年在台北縣、新北市服務，一年一度的新莊大拜拜可說是新北年度宗教盛事，宮廟不只是信仰中心，更凝聚了地方情感，廟方也長期攜手市府推動公益慈善、關懷弱勢、急難救助，是新北市重要的社會安定力量。

李四川指出，新莊地藏庵文武大眾老爺祭典已傳承超過百年，展現新莊在地深厚的文化歷史底蘊，尤其官將首喊班、暗訪遶境等傳統科儀更是新莊人代代相傳的信仰文化與記憶。李四川強調，市政建設如同歷史文化，需要一棒接一棒傳承發揚，未來當選新北市長將與民間力量攜手合作，促進宗教文化保存與傳承，讓年輕世代更了解新北豐富的歷史與信仰，守護城市珍貴的文化資產。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天下午也前往地藏庵參拜，並與眾人一同參與新莊區暗訪遶境前的喊班科儀，由負責護衛出巡的官將首為遶境隊伍祈福，眾人一同祈求大眾爺庇佑地方四時無災、平安順遂。蘇巧慧表示，新莊地藏庵有將近270年歷史，見證新莊的歷史演變，而文武大眾老爺聖誕更是新莊年度的重要宗教活動。她以虔誠的心，和大家一起祈求風調雨順、合境平安，也希望新莊歷史悠久的廟宇文化能夠被更多人認識。

蘇巧慧指出，新莊過去更曾有「一府二鹿三新莊」的美譽，擁有已三百年歷史的新莊廟街，而新莊地藏庵更是全台官將首文化的發源地，「連艋舺的官將首，都要來我們新莊學。」蘇巧慧表示，新莊擁有深厚的文化底蘊，現在更有國家級的「國家電影及視聽文化中心」，她期盼未來有機會能夠讓國影中心成為集合「金曲、金馬、金鐘」的「三金博物館」，讓新莊成為台灣重要的影視音產業聚落，讓新莊不僅擁有豐富的歷史資產，更能成為現代影視音產業的新引擎。

蘇巧慧恭迎神明上轎啟程。記者黃子騰／翻攝
蘇巧慧恭迎神明上轎啟程。記者黃子騰／翻攝

蘇巧慧帶領民進黨新北市議員參選人一同至地藏庵參拜。記者黃子騰／翻攝
蘇巧慧帶領民進黨新北市議員參選人一同至地藏庵參拜。記者黃子騰／翻攝

李四川與新北市議長蔣根煌共迎神明啟程。記者黃子騰／翻攝
李四川與新北市議長蔣根煌共迎神明啟程。記者黃子騰／翻攝

國民黨新北市長參選人李四川至新莊地藏庵向大眾爺參拜。記者黃子騰／翻攝
國民黨新北市長參選人李四川至新莊地藏庵向大眾爺參拜。記者黃子騰／翻攝

李四川今天下午至新莊地藏庵與信眾參與喊班科儀，請神上轎啟程遶境。記者黃子騰／翻攝
李四川今天下午至新莊地藏庵與信眾參與喊班科儀，請神上轎啟程遶境。記者黃子騰／翻攝

蘇巧慧 李四川 遶境

延伸閱讀

中區全國供佛齋僧大法會登場 6000法師領眾誦經、逾2萬信眾祈福

五月五端午夜「清水祖師暗訪」…淡水最重要的安境儀式

遭對手抹黑肉搜還被跟拍 李四川：選舉必須光明正大

伊斯蘭學者定居台灣20年 見證多元信仰友善理解

相關新聞

新莊大拜拜暗訪今登場　李四川、蘇巧慧參拜盼傳承官將首與宗教文化

俗稱新莊大拜拜的新莊地藏庵文武大眾老爺聖誕遶境，今天下午正式展開暗訪。國民黨新北市長參選人李四川及民進黨參選人蘇巧慧相繼到場，虔誠的向大眾爺參香祝壽。期盼傳承新莊官將首文化及百年宗教傳統，讓下一代更認識新北在地歷史文化。

2026新北電競爭霸戰 6月13日到14日熱血開戰

《2026新北電競爭霸戰》線下總決賽13日起一連兩天於「新北電競基地」熱血開打，集結《傳說對決》、《決勝時刻M》及《永劫無間》三大熱門競技項目，吸引全臺各地電競好手齊聚新北，角逐總獎金18萬元最高榮耀…

整夜「咚吱咚吱」重低音擾民…S2O潑水音樂節昨登場 議員籲北市府提解方

音樂盛事S2O Taiwan潑水音樂節昨天在台北大佳河濱公園登場，台北市議員何孟樺今天說，這已是第2年出現重低音擾人情形...

斑馬線亮起來！強化路口安全 新北民代籲強化行人照明警示

新北市近年持續推動行人安全改善措施，行穿道事故仍偶有發生。議員指出，許多事故發生在夜間或視線不佳時段，建議市府引進行穿線專用照明系統及斑馬線投影燈，提升駕駛對行人的辨識度，降低事故發生風險。市府借鏡國外做法，去年9月在板橋捷運府中站1號出口試辦設置行人地面警示燈，透過LED地磚與行人號誌同步變色，即時提醒行人號誌燈號。

演唱會黃牛猖獗...近3年檢舉8千多件罰款不到4千萬原因曝光

演唱會經濟夯，違法黃牛卻難查，議員調閱數據發現，北市一年包括大巨蛋等演唱會場館至少數百場，但近三年市府稽查黃牛卻僅查到190件，罰款金額不到4千萬，質疑稽查過於消極，對暴利黃牛來說，平均每件僅罰20萬元，根本無法達到嚇阻。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。