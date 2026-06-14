新莊大拜拜暗訪今登場　李四川、蘇巧慧參拜盼傳承官將首與宗教文化

俗稱新莊大拜拜的新莊地藏庵文武大眾老爺聖誕遶境，今天下午正式展開暗訪。國民黨新北市長參選人李四川及民進黨參選人蘇巧慧相繼到場，虔誠的向大眾爺參香祝壽。期盼傳承新莊官將首文化及百年宗教傳統，讓下一代更認識新北在地歷史文化。

新莊地藏庵文武大眾老爺聖誕遶境，每年於農曆4月最後1天進行暗訪，隔天進行日巡遶境活動。其中暗訪象徵神明巡視地方、驅邪淨境，是祭典中最具代表性的傳統科儀之一。今年的遶境行程規劃新莊、頭前、中港三條路線，今天下午依序於地藏庵進行喊班儀式後啟程，吸引大批信眾參與。

國民黨新北市長參選人李四川今天下午前往地藏庵參香祝壽，並與數百位信眾共同參與中港區喊班科儀，請神上轎啟程遶境，見證新莊年度重要宗教盛事。李四川表示，自己長年在台北縣、新北市服務，一年一度的新莊大拜拜可說是新北年度宗教盛事，宮廟不只是信仰中心，更凝聚了地方情感，廟方也長期攜手市府推動公益慈善、關懷弱勢、急難救助，是新北市重要的社會安定力量。

李四川指出，新莊地藏庵文武大眾老爺祭典已傳承超過百年，展現新莊在地深厚的文化歷史底蘊，尤其官將首喊班、暗訪遶境等傳統科儀更是新莊人代代相傳的信仰文化與記憶。李四川強調，市政建設如同歷史文化，需要一棒接一棒傳承發揚，未來當選新北市長將與民間力量攜手合作，促進宗教文化保存與傳承，讓年輕世代更了解新北豐富的歷史與信仰，守護城市珍貴的文化資產。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天下午也前往地藏庵參拜，並與眾人一同參與新莊區暗訪遶境前的喊班科儀，由負責護衛出巡的官將首為遶境隊伍祈福，眾人一同祈求大眾爺庇佑地方四時無災、平安順遂。蘇巧慧表示，新莊地藏庵有將近270年歷史，見證新莊的歷史演變，而文武大眾老爺聖誕更是新莊年度的重要宗教活動。她以虔誠的心，和大家一起祈求風調雨順、合境平安，也希望新莊歷史悠久的廟宇文化能夠被更多人認識。

蘇巧慧指出，新莊過去更曾有「一府二鹿三新莊」的美譽，擁有已三百年歷史的新莊廟街，而新莊地藏庵更是全台官將首文化的發源地，「連艋舺的官將首，都要來我們新莊學。」蘇巧慧表示，新莊擁有深厚的文化底蘊，現在更有國家級的「國家電影及視聽文化中心」，她期盼未來有機會能夠讓國影中心成為集合「金曲、金馬、金鐘」的「三金博物館」，讓新莊成為台灣重要的影視音產業聚落，讓新莊不僅擁有豐富的歷史資產，更能成為現代影視音產業的新引擎。

蘇巧慧恭迎神明上轎啟程。記者黃子騰／翻攝

蘇巧慧帶領民進黨新北市議員參選人一同至地藏庵參拜。記者黃子騰／翻攝

李四川與新北市議長蔣根煌共迎神明啟程。記者黃子騰／翻攝

國民黨新北市長參選人李四川至新莊地藏庵向大眾爺參拜。記者黃子騰／翻攝