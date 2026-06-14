2026新北電競爭霸戰 6月13日到14日熱血開戰

《2026新北電競爭霸戰》線下總決賽13日起一連兩天於「新北電競基地」熱血開打，集結《傳說對決》、《決勝時刻M》及《永劫無間》三大熱門競技項目，吸引全臺各地電競好手齊聚新北，角逐總獎金18萬元最高榮耀。今年賽事規模再升級，不僅擴大辦理為兩日全天候活動，更規劃現場互動體驗，闖關集章還能獲得限量好禮，歡迎民眾把握機會前往！

新北市政府經濟發展局長盛筱蓉表示，新北市自111年起舉辦「新北電競爭霸戰」，今年邁入第五屆，持續提供各路電競好手展現實力的舞台。新北市也是全臺灣最早且最深耕電競發展的指標城市，自107年率先成立全國首座「新北電競基地」以來，持續透過人才培育、場域建置、活動推廣及產業鏈結等多元策略，打造完整電競產業生態系。截至目前，新北市已累積舉辦超過1,000場電競活動、吸引逾2,770萬人次參與，有系統地讓電競成為全民投入的運動。

盛局長指出，為持續提升賽事及活動品質，新北電競基地今年完成場域全面升級，包括增設200吋大型LED電視牆、優化空調設備及更新場館地板等，進一步提升賽事轉播、觀賽體驗及活動品質，打造更完善的職業級電競環境，成為推動數位內容與電競產業發展的重要基地。

經發局表示，本屆賽事除深受玩家喜愛《傳說對決》外，也納入人氣射擊遊戲《決勝時刻M》及2026名古屋亞洲運動會正式電子競技項目《永劫無間》，提供不同類型玩家展現實力的競技舞台。今年現場同步規劃Vtuber互動體驗、競速模擬、射擊模擬及《Just Dance》等多元體驗區，也特別邀請台北海洋科技大學展示數位遊戲與動畫設計畢業成果，民眾只要完成體驗集章，即可抽限量好禮(數量有限，送完為止)，從觀賽、體驗到互動交流一次滿足。

近年電競產業已逐漸發展成結合科技、AI應用、直播製播、數位內容與國際行銷的跨域新興產業。新北市擁有全臺重要ICT產業聚落與ACGE產業基礎，未來也將持續透過「新北ACGE產業學院」及相關培訓課程，推動動畫、漫畫、遊戲與電競人才培育，協助青年從賽事選手、內容創作者到製播技術等不同領域接軌產業，打造更多元的數位職涯發展機會。

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