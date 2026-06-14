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整夜「咚吱咚吱」重低音擾民…S2O潑水音樂節昨登場 議員籲北市府提解方

中央社／ 台北14日電
音樂盛事S2O Taiwan潑水音樂節昨天在台北大佳河濱公園登場。圖為台北市民在大佳河濱公園騎行。中新社資料照
音樂盛事S2O Taiwan潑水音樂節昨天在台北大佳河濱公園登場。圖為台北市民在大佳河濱公園騎行。中新社資料照

音樂盛事S2O Taiwan潑水音樂節昨天在台北大佳河濱公園登場，台北市議員何孟樺今天說，這已是第2年出現重低音擾人情形，演唱會經濟不應以鄰為壑，呼籲北市府提出有效解方。

民進黨台北市議員何孟樺今天透過新聞稿表示，S2O潑水音樂節吸引無數年輕人進場狂歡，但卻讓遠在6公里之外的內湖居民也跟著一整夜「咚吱咚吱」苦不堪言。

何孟樺表示，昨晚6時許接獲民眾陳情，指活動重低音沿著地形傳播至大湖山莊一帶，持續整夜、擾人安寧，「心臟都跟著一直跳」；即使台北市環保局於昨晚7時許到大佳河濱公園現場測量噪音77.4分貝，超過第4類晚間管制標準72分貝，已要求改善，但直到昨晚8時的重低音仍不絕於耳。

何孟樺指出，工作團隊成員昨晚9時許親赴大湖山莊現場實際聆聽，也清楚聽到重低音不斷傳來，嚴重影響居民安寧。

何孟樺提到，去年S2O潑水音樂節也同樣發生重低音擾民問題，遠至東湖都能聽見，當時已建議台北市政府找專家及業者研議如何減少共鳴、降低迴音，甚至訂定使用準則來避免重低音擾民狀況再度發生；但台北市水利處未對音場進行研究，僅要求廠商申請時須提報「噪音防制計畫」。

如今重低音擾人情形再度出現，何孟樺認為，北市府對策顯然無效，發展特色音樂活動是台北市長蔣萬安的重要政策目標，自己不反對河濱公園舉辦演唱會，但演唱會經濟不應以鄰為壑，呼籲北市府提出有效解方，才能讓大型活動與居民共存。

音樂 北市府 大佳河濱公園 台北

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