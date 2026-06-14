退潮時才現身的神級秘境 淡水漁人碼頭心型石滬成打卡熱點

新北市淡水漁人碼頭（淡水第二漁港）擁遼闊海景及多元休憩設施，包括幾米溜溜帽遊樂場、木棧道及退潮時才會現身的心型石滬秘境，加上剛通車的淡江大橋串聯豐富且多元的海岸景觀。新北市漁業處邀民眾前來感受漁港風情、欣賞河海交會美景。

新北市漁業處表示，淡水漁人碼頭是兼具漁業特色與休閒觀光功能，是淡水地區具代表性的熱門景點。沿岸木棧道適合漫步賞景，港內停泊整齊的舢舨與宛如白色風帆的情人橋相互輝映，在夕陽餘暉映照下形成浪漫景致，成為遊客拍照打卡的經典地標。此外這裡也是全台唯一能感受幾米繪本世界氛圍的漁港，幾米女孩裝置藝術隱身港區，鄰近的幾米溜溜帽遊樂場也深受親子族群喜愛；而港區內街頭藝人的盡情表演，為海港增添熱鬧與活力。

淡水漁人碼頭港區西側還有兼具生態與文化特色的秘境—心型石滬，每逢退潮時便會顯現完整愛心輪廓，與遼闊海景相映成趣，不僅深具漁業文化價值，也成為攝影愛好者及情侶遊客喜愛的拍照景點。石滬周邊的潮間帶生態豐富，是親子探索自然生態的最佳戶外教室。此外去年底設置於石滬周邊的「庫拉瓦」裝置藝術，以可愛圓潤、帶點慵懶的療癒形象，成為熱門打卡景點之一。

新北市漁業處表示，市府透過「嗨漁港」計畫持續推動淡水漁人碼頭環境改善與景觀優化，打造兼具漁業文化、自然生態及親子休憩等觀光遊憩功能的多元場域，讓傳統漁港展現嶄新風貌。從迷人的港灣景致與夕陽美景，再到心型石滬與特色裝置藝術，淡水漁人碼頭已成為融合海洋文化、自然景觀與休閒娛樂的熱門旅遊據點。邀請民眾前來走訪，感受淡水獨有的迷人魅力。

淡水漁人碼頭港內停泊整齊的舢舨。記者黃子騰／翻攝

淡水漁人碼頭「庫拉瓦」裝置藝術。記者黃子騰／翻攝

遊客在木棧道觀賞美麗的日落。記者黃子騰／翻攝

淡水河出海口新地標「淡江大橋」。記者黃子騰／翻攝