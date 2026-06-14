保生醫療奉獻獎 精研血癌基因檢測田蕙芬、偏鄉服務逾30年黃健榮獲獎

台北保安宮弘揚保生大帝懸壺濟世、慈悲救人精神，「第九屆保生醫療奉獻獎」今年個人獎由醫師田蕙芬、黃健榮獲獎；團體獎頒予台灣國家眼庫，表彰其在醫療研究、偏鄉服務與器官捐贈推廣的卓越貢獻。

今年保生醫療奉獻獎個人獎得主、台大醫院內科部醫師田蕙芬，自1977年台灣大學醫學院畢業後，長期服務於台大醫院，專研血液惡性疾病與基因變異，田率領團隊建立血癌基因檢測及微量殘存疾病分析技術，成功導入臨床常規檢查，推動精準醫療發展。迄今發表逾320篇SCI論文，並榮獲教育部「國家講座」殊榮。

田教授兩度受邀擔任世界衛生組織惡性病分類臨床諮詢委員，為台灣唯一受邀專家，對國際急性骨髓性白血病(AML)診療指引貢獻卓著。

另一位個人獎得主為恆春基督教醫院醫師黃健榮，則為偏鄉醫療奉獻的典範。1996年放下移民加拿大計畫，獨自投入恆春半島醫療服務。在資源匱乏年代，肩負內科、急診及接生等重任。三十年來三度接任院長，推動專科制度並成立洗腎中心，減輕病患奔波之苦。

黃2026年規畫退休，卻因不忍恆春缺乏醫師而決定留任，並長期推動長者送餐與弱勢關懷，成為守護地方健康與希望的重要力量。

今年榮獲團體獎的台灣國家眼庫，自2013年成立以來，在胡芳蓉教授帶領下，建構全國統一且符合國際標準的角膜捐贈、保存與配送制度。勸募醫院由42家增至136家，捐贈量成長逾三倍，至今完成超過6100例角膜品管篩檢，維持零術後感染紀錄。2020年取得 國際眼庫品質認證，成為亞洲眼庫發展的重要典範。

保安宮董事長廖武治表示「保生醫療奉獻獎」的設立初衷，旨在獎勵從事醫療工作三十年以上、在缺乏地區默默奉獻的個人，或是致力學術研究與醫療服務卓有成就的團體。每位得獎除獲頒獎牌外，亦給予獎金新台幣壹佰萬元。今年獲獎者在尖端研究、偏鄉扎根與國家制度建立上，皆展現了超越個人利益的大愛，犧牲奉獻傳遞生命善意。

今天下午的頒獎典禮由台北保安宮董事長廖武治主持。邀請行政院政務委員陳時中、內政部常務次長吳堂安，評審委員台灣大學醫學院附設醫院名譽教授李源德醫師、台灣大學校務顧問張上淳教授等醫政界重量級貴賓共同出席與致詞。