行穿線照明能降事故？學者：有助提升辨識度 仍須長期觀察成效

為防制行人事故，新北議員建議市府導入行穿線專用照明系統、發光斑馬線等設施，提升夜間行人辨識度。學者認為，照明改善理論上有助駕駛提早發現行人、爭取反應時間，但事故成因複雜，相關措施是否能有效降低事故率，仍需透過長期觀察及數據分析驗證。

成功大學交通管理科學系教授鄭永祥表示，行穿線照明是否為影響事故發生的重要因素，仍需進一步透過事故資料分析判斷。現行事故肇因常見「未注意車前狀況」等項目，但是否與照明不足有直接關聯，仍須進一步釐清，才能確認照明改善對降低事故的實際效果。

鄭永祥指出，從交通工程角度來看，照明條件愈好，理論上可讓駕駛更早發現行人，爭取更多反應時間，因此提升行穿線照明具有正面效益。不過路口環境複雜，不同地點的照明條件、交通流量及周邊環境皆有差異，要單純從照明角度分析事故原因並不容易，但相關措施可考慮先行試辦，再觀察實際成效。

他表示，國外已有利用照明提升行人安全的案例，例如韓國曾在行穿線周邊設置警示燈光設施，但各國交通環境及用路習慣也不同，例如日本街道夜間招牌燈數量不像台灣這麼多，照明條件也有差異。未來除評估設備本身效果外，也應檢視現行道路照明設計規範是否足夠，並納入地方使用經驗及民眾回饋作為改善依據。

交通大學運輸與物流管理學系教授王晉元表示，行人事故發生原因複雜，若要評估行穿線照明系統是否能有效降低事故率，仍需較長時間觀察與統計分析。不過他指出，交通部「115年度智慧運輸系統發展建設計畫」補助各縣市推動智慧運輸建設，不少縣市都曾提出結合感測設備、強化照明或行人警示等相關構想。

王晉元認為，行穿線專用照明或警示設備仍具有一定效果，尤其夜間部分行人穿著深色衣物，駕駛較不容易察覺，若能透過燈光或警示設施提高辨識度，對提升行人安全有所幫助。他表示，這類設備建置成本相對不高，值得地方政府評估導入。

王也提醒，提升行人安全不能只依賴硬體設施，行人自身用路習慣同樣重要。夜間外出應盡量穿著較容易辨識的服裝，並依規定行走於行人穿越道，不少事故發生原因在於民眾未依行穿線通行，增加與車輛衝突風險。他認為，行穿線照明措施未必能解決所有問題，但可作為降低風險的輔助工具。