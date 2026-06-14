演唱會外溢商機...「城市應援」延長停留消費 帶動商圈旅宿

演唱會經濟夯，不過有議員認為，目前許多城市行銷仍停留在活動宣傳、拍照牆、應援裝置等。儘管現場很熱鬧，社群也有曝光，但拍照不等於消費、人潮不等於錢潮、打卡不等於商圈受益，粉絲到了拍照點，後續有沒有移動到商圈；演唱會結束後，人潮有沒有被導入餐飲、零售、百貨、住宿等，應該加強行銷。

北市觀傳局表示，北市演唱會經濟表現亮眼，也透過城市應援計畫，帶動旅宿、餐飲及商圈等業績成長。114年已累積超過480場演唱會演出，吸引超過2百萬名國內外歌迷湧入臺北，帶來至少84.5億元觀光產值。

觀傳局提到，在大巨蛋舉辦大型演唱會期間，周邊地區旅館住房率高達 9 成，較平日沒有演唱會時期成長近 3 成。不只如此，114年度北市住宿及餐飲業產值高達新臺幣3237億餘元，不只全國第一，更創新高。

耿葳認為，內政部與北市府主計處都有統計分析電信信令去識別化的人流統計資料，北市府應該要充分利用，與四大電信公司合作，請電信公司在不涉及個資的前提下，分析大型演唱會前後的人潮移動數據，協助掌握觀眾來源：辨識是來自台北本地、新北、桃園、中南部，還是海外旅客。並且分析演唱會有沒有帶動住宿與延長停留。第三，演唱會前後，人潮是只停留在小巨蛋、大巨蛋、北流周邊，還是有外溢到東區、信義、西門、中山、南港等，還有人潮是經過，還是真的在商圈停留並消費。

耿葳建議，未來大型演唱會結束後，市府不應該只用新聞稿公布人潮與產值，而是要用固定指標檢驗每一場活動的實際效果， 並分析出哪一類演唱會最能帶動住宿，哪一個場館外溢效果最好，哪一種拍照點可以帶動後續消費，哪一個商圈導流不足等。