斑馬線亮起來！強化路口安全 新北民代籲強化行人照明警示

新北市近年持續推動行人安全改善措施，行穿道事故仍偶有發生。議員指出，許多事故發生在夜間或視線不佳時段，建議市府引進行穿線專用照明系統及斑馬線投影燈，提升駕駛對行人的辨識度，降低事故發生風險。市府借鏡國外做法，去年9月在板橋捷運府中站1號出口試辦設置行人地面警示燈，透過LED地磚與行人號誌同步變色，即時提醒行人號誌燈號。

根據新北市交通警察大隊統計，113年行人穿越道事故284件、114年增至312件，115年截至5月已有112件，其中以駕駛未依規定停讓行人最常見，共494件。近3年行穿道事故以板橋區92件最多，其次為新莊區82件及中和區58件；若以路口型態分析，四岔路口296件最高，其次為三岔路口186件。肇事原因則以車輛未依規定暫停讓行人先行最為常見，共494件，另有闖紅燈22件及分心駕駛17件。

市議員陳世軒指出，不少行穿線事故發生在夜間、雨天或視線不佳時段，駕駛因難以及時辨識行人而釀成憾事，路口照明若不足易成為行人安全的隱憂。

陳表示，中央已透過「永續提升人行安全計畫」投入經費改善行人環境，但部分路口照度仍不足。他建議市府引進「行穿線專用照明系統」，透過燈光投射方式提升行人能見度，讓駕駛在遠距離即可辨識行人位置，同時兼具施工快速、成本較低等優勢。

他指出，包括台北市、台中市、基隆市及台南市等縣市均已陸續導入相關設備，部分系統還可與行人號誌連動，在綠燈通行時自動啟動照明，提醒駕駛及低頭使用手機的行人注意周邊狀況。建議市府優先選擇事故較多、車流量大的高風險路口試辦，並追蹤改善成效。

市議員呂家愷則關注近來各地推動的「斑馬線投影燈」方案。他表示，近期多起重大行人事故都與夜間視線不佳有關，部分縣市已陸續規畫或試辦透過地面光源投射行穿線輪廓，搭配智慧感測設備與警示功能，提升駕駛對行人的注意力。

呂家愷認為，相關設備能透過視覺提醒效果增加駕駛辨識度，尤其在照明不足或雨天環境下更具輔助功能。他要求交通局針對設置成本、適用路口條件、事故改善效益及未來試辦區域進行完整評估，作為後續推動依據。

新北市交通局表示，市府每年透過易肇事路口改善計畫及道路整體路廊改善作業，持續檢討路口照明設施，114年已完成54處路口照明優化工程，提升夜間用路環境安全。

交通局指出，為強化路口夜間警示效果，也會依現地條件評估增設內照式標誌、太陽能警示閃光燈及LED閃爍式標誌等輔助設施，提高駕駛人夜間辨識能力及對行人穿越情形的注意程度。參考國外案例，去年在板橋捷運府中站1號出口試辦設置行人地面警示燈，透過LED地磚與行人號誌同步變色，即時提醒行人號誌燈號。

交通局表示，該設施目前尚未納入「道路交通標誌標線號誌設置規則」的通用設施項目，後續仍須持續觀察中央法規及實務發展情形，再評估擴大推動可行性。未來也將持續針對照明不足或夜間事故風險較高路口，優先檢討增設靜態照明設施及其他警示設備，提升夜間行人通行安全。

為守護行人安全，民代建議市府導入行穿線專用照明系統、發光斑馬線等設施，提升夜間行人辨識度。記者季相儒／攝影

為守護行人安全，民代建議市府導入行穿線專用照明系統、發光斑馬線等設施，提升夜間行人辨識度。記者季相儒／攝影

為守護行人安全，民代建議市府導入行穿線專用照明系統、發光斑馬線等設施，提升夜間行人辨識度。記者季相儒／攝影