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台北水舞嘉年華今年新亮點 蔣萬安曝科技互動裝置「鋼琴噴泉」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
2026台北水舞嘉年華今晚在松山錫口碼頭彩虹橋登場。圖／北市府提供
2026台北水舞嘉年華今晚在松山錫口碼頭彩虹橋登場。圖／北市府提供

2026台北水舞嘉年華今晚在松山錫口碼頭彩虹橋登場，有全台唯一「橋面加河面」雙水舞共演，台北市長蔣萬安啟動首場「水火共舞」展演，結合中低空煙火及火焰特效，搭配經典音樂劇歌劇魅影歌曲，影點亮基隆河畔，為2周的活動揭開序幕。

北市觀傳局表示，今年水舞嘉年華自6月13日至6月27日展開，除開幕日外，活動期間每日18時30分、19時30分、20時30分及21時皆有水舞演出，每周搭配不同曲目。6月27日閉幕當日19時30分也將再度加碼「水火共舞」特別展演，並邀請PINGU人偶一同登台，可15天不間斷天天賞水舞。

觀傳局指出，今年現場更首度規畫科技互動裝置「鋼琴噴泉」，民眾用雙腳在大型鋼琴鍵盤上即興創作踏奏，完成後即可啟動小型噴泉秀供拍照留念，鋼琴噴泉自6月14日起於每日18時開放領取號碼牌，每日體驗時間為18時45分至19時20分以及19時45分至20時20分。

台北市長蔣萬安說，互動的鍵盤噴泉，也就是小朋友站上去，踩著琴鍵，可以噴出屬於自己節奏的噴泉舞步，非常精彩。這次打造水舞嘉年華，最主要的目的是希望透過來到錫口碼頭，更親近台北的水岸，所以從捷運站出來，可以先到松山慈祐宮參拜，接著到饒河街夜市，可以跟著黃仁勳的腳步，走訪黃仁勳推薦的在地美食跟攤位。

蔣萬安說，過去這3年多，市府團隊把台北打造為親水城市。所以除了在錫口碼頭，我們有親水廣場，優化了整個觀景設施，另外在北投「母親之河」磺港溪的改造，是全國第一個透過都市計畫變更「還地於河」這樣的生態工法，結合周邊的公園，讓水岸融入在民眾的日常生活。

另外，蔣萬安也指出，去年正式動工的淡水河岸改造，投入18億，淡水河岸往外推18米，這非常大，而且從玉泉公園我們一個跨堤，往北經過大稻埕碼頭，再到敦煌碼頭，市府要打造一個相當於巴黎塞納河國際級的水岸遊憩廊帶。

2026台北水舞嘉年華13日晚間在錫口碼頭彩虹橋正式登場，今年以多層次的彩虹橋水舞結合基隆河雙水舞平台，為觀眾打造沉浸式光影劇場。中央社
2026台北水舞嘉年華13日晚間在錫口碼頭彩虹橋正式登場，今年以多層次的彩虹橋水舞結合基隆河雙水舞平台，為觀眾打造沉浸式光影劇場。中央社

2026台北水舞嘉年華13日晚間在錫口碼頭彩虹橋正式開幕，開幕首場活動施放燦爛低空煙火，吸睛全場。中央社
2026台北水舞嘉年華13日晚間在錫口碼頭彩虹橋正式開幕，開幕首場活動施放燦爛低空煙火，吸睛全場。中央社

2026台北水舞嘉年華13日熱鬧開幕，首場展演特別施放低空煙火，配上經典音樂劇歌曲旋律，呈現一場水火及光影交融的視聽饗宴。中央社
2026台北水舞嘉年華13日熱鬧開幕，首場展演特別施放低空煙火，配上經典音樂劇歌曲旋律，呈現一場水火及光影交融的視聽饗宴。中央社

2026台北水舞嘉年華13日晚間正式登場，開幕夜上演精彩水火共舞，更搭配經典音樂劇「歌劇魅影」元素，吸引大批群眾爭睹。中央社
2026台北水舞嘉年華13日晚間正式登場，開幕夜上演精彩水火共舞，更搭配經典音樂劇「歌劇魅影」元素，吸引大批群眾爭睹。中央社

蔣萬安 台北

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