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台北水舞嘉年華開演連15天 蔣萬安邀每晚松山小旅行
2026台北水舞嘉年華今天登場，市長蔣萬安表示，今年除了橋面、河面雙水舞，還推出科技互動裝置「鋼琴噴泉」，邀請民眾即起至27日每天晚上都來場松山小旅行。
台北市觀光傳播局今天在松山錫口碼頭舉辦2026台北水舞嘉年華開幕儀式，以水舞及煙火爭豔的「水火共舞」展演，搭配經典音樂劇「歌劇魅影」歌曲，為一連15天的活動揭開序幕。
蔣萬安致詞表示，水舞嘉年華在過去2年已吸引超過百萬人次造訪，替民眾創造回憶同時，也帶動周邊觀光及經濟效益。
他介紹，活動邁入第3年，此次規模再擴大，除了橋面、河面雙水舞演出，另外在基隆河上打造S形平台，並結合國際IP彩虹小馬與PINGU家族，還規劃科技互動裝置「鋼琴噴泉」，讓民眾用雙腳譜出屬於自己的節奏。
蔣萬安說，即日起至27日，每天晚間6時30分、7時30分、8時30分及9時都有水舞演出，每週搭配不同曲目，邀請民眾每天晚上都來場小旅行，跟著輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳腳步走訪饒河夜市，感受松山魅力。
觀傳局表示，鋼琴噴泉體驗每天限額140人，開放時間為晚間6時45分至7時20分、7時45分至8時20分，明天起每天晚間6時開始領取號碼牌，民眾用雙腳在大型鋼琴鍵盤上即興創作後，即可啟動小型噴泉秀供拍照留念。
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