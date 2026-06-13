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石門白沙灣淨灘藝起來 志工、藝人合力清出252公斤垃圾

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市信賴慈善志工協會與民視文教基金會6月13日在新北市白沙灣共同舉辦「海好有你．淨灘藝起來」公益淨灘活動。圖／新北市信賴慈善志工協會提供
新北市信賴慈善志工協會與民視文教基金會6月13日在新北市白沙灣共同舉辦「海好有你．淨灘藝起來」公益淨灘活動。圖／新北市信賴慈善志工協會提供

響應環境永續及海洋保育理念，新北市信賴慈善志工協會與民視文教基金會6月13日在新北市白沙灣共同舉辦「海好有你．淨灘藝起來」公益淨灘活動，號召近千位志工熱情參與，並邀請多位知名八點檔藝人共同投入海洋保護行列，新北市長參選人蘇巧慧也到場力挺，志工們頂著烈日清理海岸廢棄物，總計清除海洋垃圾約252公斤，為海岸環境恢復潔淨面貌，也為海洋生態盡一份心力。

新北市信賴慈善志工協會理事長徐木泉醫師表示，協會成立宗旨在於培養全民志工精神，創造愛與信任的社會氛圍，因此特別發起成立協會，並將此次淨灘活動作為協會成立後的首場大型公益行動，同時本次以親子共遊為主題一起體驗環保活動，寓教於樂來表示公益活動也可以很活潑快樂，未來協會將持續推動關懷弱勢送餐、愛心課輔陪伴及各項公益服務，希望將愛與溫暖帶進社會每個角落，讓善的力量持續蔓延在彼此的生活之中。

徐木泉說，特別感謝所有熱情參與的志工朋友、藝人及各界善心人士共同投入公益行列，讓活動圓滿成功。同時感謝新北市長候選人蘇巧慧親自到場支持，以實際行動為環境保護及公益服務加油打氣。

新北市信賴慈善志工協會表示，守護海洋不應只是一天的活動，而是全民共同的責任與使命，期待透過本次活動喚起更多民眾對環境保護的重視，攜手打造更美好的生活環境。

新北市信賴慈善志工協會與民視文教基金會6月13日在新北市白沙灣共同舉辦「海好有你．淨灘藝起來」公益淨灘活動。圖／新北市信賴慈善志工協會提供
新北市信賴慈善志工協會與民視文教基金會6月13日在新北市白沙灣共同舉辦「海好有你．淨灘藝起來」公益淨灘活動。圖／新北市信賴慈善志工協會提供

石門 蘇巧慧 新北 淨灘

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