773斤巨無霸南瓜蟬聯第一 淡水林建訓第九度封王

全國唯一大南瓜比賽中午在新北市淡水頒獎，今年共有21名來自北北桃的農友挑戰重量組，結果由淡水區林建訓以773台斤巨無霸南瓜奪得冠軍，獨得8萬元獎金。明天仍有展售活動，有興趣的民眾可到淡水賞瓜、嚐鮮。

新北市農業局輔導淡水區農會舉辦全國大南瓜比賽已邁入第17屆，今年除了新北淡水、五股、三芝、深坑等在地農友，也有來自台北、桃園、南投共150人參加各組評選，「食用南瓜品質組」由深坑區黃金城奪冠、「創意組」第一是淡水區吳振華、「新北品質組」由三芝區華明煌拔得頭籌。

21顆「重量組」南瓜選手必須出動起重機才能移動，今年奪冠的林建訓不僅締造二連霸佳績，且種瓜生涯已經第9度封王。他說種植大南瓜十分不容易，所有細節不能疏忽，太濕會爛、太乾會爆，譬如今年較炎熱，很多農友給南瓜補充過多水分反而爆裂。為讓南瓜充足吸收養分，他每天跪在地上壓蔓，再將一根根藤蔓用土覆蓋，更要防治各種病蟲害，才能讓南瓜健康長大。

今天在淡水金色水岸辦理頒獎暨展售會，除展示各組優勝南瓜供民眾拍照，還有30個攤位銷售優質農特產品、以及闖關抽獎、彩繪、南瓜圓DIY等趣味體驗，有興趣的民眾明天上午10時至下午5時不妨前往。

在地旅遊業者「旅學堂」且配合產季推出2梯次（6/14、6/21）專屬遊程搭乘淡海輕軌走訪歷史景點，並前往農場欣賞田園風光，導覽南瓜知識、品嚐南瓜料理與涼拌南瓜百香果DIY，費用999元，相關資訊可參考臉書粉絲專頁洽詢報名。購買南瓜及南瓜加工商品請洽淡水區農會超市粉絲團https://reurl.cc/VE8yvZ

新北市農業局輔導淡水區農會舉辦大南瓜比賽，今天在淡水金色水岸舉行頒獎暨展售會，展示各組優勝南瓜吸引民眾拍照。記者林昭彰／攝影

新北市農業局輔導淡水區農會舉辦大南瓜比賽，今天在淡水金色水岸舉行頒獎暨展售會，展示各組優勝南瓜吸引民眾拍照。記者林昭彰／攝影

淡水區農友林建訓（右）今年以773台斤巨無霸南瓜勇奪重量組冠軍，這是他第九度贏得重量組冠軍頭銜，由新北市政府副秘書長柯慶忠（左）頒發獎座。圖／新北市農業局提供