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南瓜競賽773台斤破114年紀錄 淡水林建訓蟬聯南瓜王

中央社／ 新北13日電

新北淡水區農會今天舉辦全國大南瓜比賽，淡水農友林建訓調整種植密度、抓緊授粉秘訣確保養分，也壓蔓、防病蟲害，以773台斤巨無霸南瓜打破去年732台斤，蟬聯重量組冠軍。

市府農業局發布新聞稿表示，全國大南瓜比賽是全台最具指標性南瓜競賽。淡水區農會理事長呂鈞鴻說，比賽帶動技術交流與提升品質，今年吸引超過150名農友參賽，除新北也有桃園及南投好手前來挑戰，並出動起重機布置會場。

農業局說明，「重量組」由淡水區農友林建訓奪冠；他不僅締造二連霸佳績，更以773台斤（約等於463.8公斤）驚人重量超越去年自己建立的732台斤紀錄。

林建訓表示，種植大南瓜須重視細節，除覆土壓蔓，也要防治病蟲害；今年天氣較熱，許多農友因灌溉補充水分過量，導致南瓜裂果。

發揮想像力的「創意組」由淡水區農友吳振華拿下第一名；「食用南瓜品質組」由深坑區農友黃金城奪冠；而色澤與重量兼具的「新北品質組」由三芝區農友華明煌拔得頭籌。

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧應邀參加頒獎典禮，並實際購買支持淡水南瓜、三芝蜂蜜等在地農特產品。她表示，產銷應結合並以新觀念打造城市品牌與認同感，透過政府組隊打團體戰，利用在地故事吸引消費者，創造更好消費循環。

稍後也前往會場的國民黨新北市長參選人李四川也與奪冠林建訓開心合影。他表示，淡水區農會為活化休耕土地而種植南瓜，成果斐然並帶動淡水觀光與農業發展；除讓土地重新發揮價值、促進農業發展，他並盼新北農友持續精進栽培技術，未來挑戰1000台斤級大南瓜。

農業局說明，獲勝的優質南瓜都在今、明兩天於淡水捷運站後方金色水岸廣場公開展示，還有闖關抽好禮、南瓜DIY等趣味體驗。

南瓜 淡水 南投

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