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警察節展溫馨 汐警南下彰化慰問因公殉職員警遺眷

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
警察節展溫馨，汐止警分局副分局長林柏宏南下彰化慰問因公殉職員警故巡官洪重男遺眷。圖／汐止警方提供
警察節展溫馨，汐止警分局副分局長林柏宏南下彰化慰問因公殉職員警故巡官洪重男遺眷。圖／汐止警方提供

警察節將屆，汐止警分局關懷因公殉職員警遺眷，由副分局長林柏宏帶隊下，前往多年前執行巡邏勤務中遇襲，與歹徒搏鬥不幸殉職的故巡官洪重男，以及因追捕毒犯不幸殉職的故巡官薛定岳等2員位於彰化縣故居，慰問其遺眷，轉達分局對警察同袍眷屬的關懷及代表新北市警局長致送慰問金。

洪故巡官於94年4月10日執行巡邏勤務中，遭歹徒襲擊猛刺，洪員機警奮勇與歹徒搏鬥，惟因傷勢過重，送醫急救後仍不治身亡，其英勇事蹟及工作精神為全體警察同仁緬懷追念。

薛故巡官於108年8月28日在查緝毒品案過程中，在基隆市新台五路、福三街路口與毒品犯發生擦撞意外，經送醫急救後不治身亡，其英勇事蹟及工作精神為全體警察同仁緬懷追念。

汐止警分局表示，不曾忘記因公殉職、英勇犧牲的警察同事，分局對於其遺眷會給予最大的照顧及協助，並持續精進應勤裝備及執勤技巧，讓執法員警的安全獲得全面保障。洪故巡官及薛故巡官的英勇事蹟已列入分局教材，傳承給更多後學，賡續推動勤務安全教育，防杜類似事件發生。

警察節展溫馨，汐止警分局副分局長林柏宏南下彰化慰問因公殉職員警故巡官洪重男遺眷。圖／汐止警方提供
警察節展溫馨，汐止警分局副分局長林柏宏南下彰化慰問因公殉職員警故巡官洪重男遺眷。圖／汐止警方提供

警察節展溫馨，汐止警分局副分局長林柏宏南下彰化慰問因公殉職員警故巡官薛定岳遺眷。圖／汐止警方提供
警察節展溫馨，汐止警分局副分局長林柏宏南下彰化慰問因公殉職員警故巡官薛定岳遺眷。圖／汐止警方提供

警察節展溫馨，汐止警分局副分局長林柏宏南下彰化慰問因公殉職員警故巡官薛定岳遺眷。圖／汐止警方提供
警察節展溫馨，汐止警分局副分局長林柏宏南下彰化慰問因公殉職員警故巡官薛定岳遺眷。圖／汐止警方提供

彰化 警察 殉職

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