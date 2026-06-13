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警察節展溫馨 汐警南下彰化慰問因公殉職員警遺眷
警察節將屆，汐止警分局關懷因公殉職員警遺眷，由副分局長林柏宏帶隊下，前往多年前執行巡邏勤務中遇襲，與歹徒搏鬥不幸殉職的故巡官洪重男，以及因追捕毒犯不幸殉職的故巡官薛定岳等2員位於彰化縣故居，慰問其遺眷，轉達分局對警察同袍眷屬的關懷及代表新北市警局長致送慰問金。
洪故巡官於94年4月10日執行巡邏勤務中，遭歹徒襲擊猛刺，洪員機警奮勇與歹徒搏鬥，惟因傷勢過重，送醫急救後仍不治身亡，其英勇事蹟及工作精神為全體警察同仁緬懷追念。
薛故巡官於108年8月28日在查緝毒品案過程中，在基隆市新台五路、福三街路口與毒品犯發生擦撞意外，經送醫急救後不治身亡，其英勇事蹟及工作精神為全體警察同仁緬懷追念。
汐止警分局表示，不曾忘記因公殉職、英勇犧牲的警察同事，分局對於其遺眷會給予最大的照顧及協助，並持續精進應勤裝備及執勤技巧，讓執法員警的安全獲得全面保障。洪故巡官及薛故巡官的英勇事蹟已列入分局教材，傳承給更多後學，賡續推動勤務安全教育，防杜類似事件發生。
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