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信義東延段遭爆消安未過就要履勘 沈伯洋批市府：把公關放安全前面

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨台北市長選舉參選人沈伯洋（中）上午到廣慈奉天宮站關注捷運信義線東延段進度。記者曾吉松／攝影
民進黨台北市長選舉參選人沈伯洋（中）上午到廣慈奉天宮站關注捷運信義線東延段進度。記者曾吉松／攝影

台北捷運信義東延段日前遭爆在車站消防安檢仍未過，就要送交通部履勘，引發熱議。民進黨台北市長參選人沈伯洋今與黨籍在地議員、參選人到現場關切，沈表示，市民、商圈一定很著急盼能快通車，但安全絕對是首要條件，即便為剪綵做政績仍要注意安全問題，文書絕不能造假，「把相關程序跳過，顯然將公關放在安全前面。」

沈伯洋表示，信義東延段對周邊非常重要，除奉天宮外、還包含永春高中、信仰中心、登山步道等，居民、商家也都很期待，但對待結果都要跟開始一樣謹慎跟周延，包含安全、消防檢查，履勘要點也有明確規範，如果想要跳過就是將公關放在安全前面，如果通車後才出現問題，又要重頭來過，影響一定會更大。

民進黨議員洪健益指出，檯面下通車好大喜功，但檯面上到底到位了沒，包含穩定性測試、消防安檢是否通過，防災人員訓練測試是否完成，目前看起來好想都半套，有民眾有陳情東延段異常事故數有12次，但市府給出來資料卻是0次，應要說明清楚，而交通部要求消防安檢，到目前包然人員訓練都沒有，「連自來水表都還沒裝如何通車？」

議員許淑華說，交通部提到尾軌消防安檢已通過，但捷運站本體6月4日才會勘還有很多缺失待改善，結果捷運局11日在沒有消安文件情況下就「偷跑」把文件送交通部履勘，結果市府又甩鍋中央稱初勘交通部代表也同意；議員張文潔表示，在地住戶遇到很多包含交通等狀況，但跟市府反應都沒下問，呼籲蔣萬安不要好大喜功，給民眾安全的交通運輸，「出問題你能夠負責嗎？」

議員參選人郭凡說，有捷運局員工跟他爆料，現在螺絲都還拴在牆面上，「這樣是要怎麼通過消防安檢？」地方樂見捷運通車，但市民安全絕對是優先考量。

民進黨台北市長選舉參選人沈伯洋上午到廣慈奉天宮站關注捷運信義線東延段進度。記者曾吉松／攝影
民進黨台北市長選舉參選人沈伯洋上午到廣慈奉天宮站關注捷運信義線東延段進度。記者曾吉松／攝影

民進黨台北市長選舉參選人沈伯洋（中）上午到廣慈奉天宮站關注捷運信義線東延段進度，對於蔣萬安喊出廢除監察院，引發外界關注，沈伯洋日前表示蔣不回應市政議題，回的都是好像在選總統的議題，有點奇怪，上午受訪再度表示，他上午來就是想要知道商家的聲音、傾聽市民聲音，也關心捷運安全，他呼籲蔣萬安回歸市政，「我們為市民發聲，並不是為了政治的口水，是因為我們關心這個城市」。記者曾吉松／攝影
民進黨台北市長選舉參選人沈伯洋（中）上午到廣慈奉天宮站關注捷運信義線東延段進度，對於蔣萬安喊出廢除監察院，引發外界關注，沈伯洋日前表示蔣不回應市政議題，回的都是好像在選總統的議題，有點奇怪，上午受訪再度表示，他上午來就是想要知道商家的聲音、傾聽市民聲音，也關心捷運安全，他呼籲蔣萬安回歸市政，「我們為市民發聲，並不是為了政治的口水，是因為我們關心這個城市」。記者曾吉松／攝影

沈伯洋 台北捷運 安檢 交通部

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