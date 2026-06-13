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信義東延段遭爆消安未過就要履勘 沈伯洋批市府：把公關放安全前面
台北捷運信義東延段日前遭爆在車站消防安檢仍未過，就要送交通部履勘，引發熱議。民進黨台北市長參選人沈伯洋今與黨籍在地議員、參選人到現場關切，沈表示，市民、商圈一定很著急盼能快通車，但安全絕對是首要條件，即便為剪綵做政績仍要注意安全問題，文書絕不能造假，「把相關程序跳過，顯然將公關放在安全前面。」
沈伯洋表示，信義東延段對周邊非常重要，除奉天宮外、還包含永春高中、信仰中心、登山步道等，居民、商家也都很期待，但對待結果都要跟開始一樣謹慎跟周延，包含安全、消防檢查，履勘要點也有明確規範，如果想要跳過就是將公關放在安全前面，如果通車後才出現問題，又要重頭來過，影響一定會更大。
民進黨議員洪健益指出，檯面下通車好大喜功，但檯面上到底到位了沒，包含穩定性測試、消防安檢是否通過，防災人員訓練測試是否完成，目前看起來好想都半套，有民眾有陳情東延段異常事故數有12次，但市府給出來資料卻是0次，應要說明清楚，而交通部要求消防安檢，到目前包然人員訓練都沒有，「連自來水表都還沒裝如何通車？」
議員許淑華說，交通部提到尾軌消防安檢已通過，但捷運站本體6月4日才會勘還有很多缺失待改善，結果捷運局11日在沒有消安文件情況下就「偷跑」把文件送交通部履勘，結果市府又甩鍋中央稱初勘交通部代表也同意；議員張文潔表示，在地住戶遇到很多包含交通等狀況，但跟市府反應都沒下問，呼籲蔣萬安不要好大喜功，給民眾安全的交通運輸，「出問題你能夠負責嗎？」
議員參選人郭凡說，有捷運局員工跟他爆料，現在螺絲都還拴在牆面上，「這樣是要怎麼通過消防安檢？」地方樂見捷運通車，但市民安全絕對是優先考量。
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