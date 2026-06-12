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蔣萬安草屯參拜脫口金句 台北草屯都有北投國小炒熱氣氛

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
蔣萬安參拜時與地方信眾互動氣氛熱絡，並提及「台北、草屯都有北投國小」。圖／南投縣政府提供
蔣萬安參拜時與地方信眾互動氣氛熱絡，並提及「台北、草屯都有北投國小」。圖／南投縣政府提供

台北市長蔣萬安今天下午到南投縣草屯參拜時，脫口說出「台北、草屯都有北投國小！」意外成為現場話題。他也允諾，將協助推廣南投咖啡、巧克力及茶葉等優質農特產品，並鼓勵更多南投企業到台北參加國際展覽，深化兩縣市交流合作。

蔣萬安今天下午在南投縣長許淑華、立委馬文君及游顥陪同下，前往草屯鎮惠德宮、敦和宮參拜，為南投巧克力咖啡節站台宣傳。

蔣萬安首站抵達惠德宮，在董事長林昆熠等人陪同下，向關聖帝君焚香祈福，並完成獻花、獻果及獻財帛等儀式。他致詞時提及，「台北、草屯都有北投國小」，引起現場一陣笑聲。

林昆熠也致贈草屯鎮農會與國立歷史博物館合作推出的「靜觀四時」精品米禮盒，禮盒以常玉畫作為包裝，搭配「春秧、夏露、秋穗、冬藏」四款在地優質米。蔣萬安仔細端詳後表示，一定會向台北市民大力推薦。

隨後一行人轉往敦和宮參拜武財神趙天君，在主委賴怡伶等人陪同下上香祈福。得知敦和宮七樓頂高達162台尺的財神銅像正爭取列入金氏世界紀錄，蔣萬安也特地登上七樓近距離參觀。

許淑華表示，感謝蔣萬安專程到南投，以高人氣替南投巧克力咖啡節宣傳造勢，也期待未來在他的帶動下，促進台北市與南投縣更密切交流。

蔣萬安表示，這趟南投行讓他發現南投真的是個好地方，希望很快有機會帶著太太和家中的「三寶」一起來感受南投鄉親的熱情，也一定會推薦給所有台北市民。

他說，自己與許淑華及立委馬文君、游顥都是最好的戰友與夥伴，因此義不容辭協助推廣南投茶葉、巧克力及咖啡等在地農特產品，也會分享南投好物給台北市民，盼增加南投農產銷售，同時吸引更多民眾到南投參與巧克力咖啡節，享受旅宿及消費優惠。

蔣萬安（左）在南投縣長許淑華（左）等人陪同下前往草屯惠德宮參拜。圖／南投縣政府提供
蔣萬安（左）在南投縣長許淑華（左）等人陪同下前往草屯惠德宮參拜。圖／南投縣政府提供

蔣萬安與南投縣長許淑華、立委游顥，為南投巧克力咖啡節宣傳造勢。圖／南投縣政府提供
蔣萬安與南投縣長許淑華、立委游顥，為南投巧克力咖啡節宣傳造勢。圖／南投縣政府提供

蔣萬安（左二）在南投縣長許淑華（中）、立委馬文君、游顥等人陪同下前往草屯惠德宮參拜。圖／南投縣政府提供
蔣萬安（左二）在南投縣長許淑華（中）、立委馬文君、游顥等人陪同下前往草屯惠德宮參拜。圖／南投縣政府提供

蔣萬安 草屯 金句

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