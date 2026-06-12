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汐止區東山國小畢典 校長當機長帶隊『2032號航班』啟航

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
校長黃丞傑化身航班機長，帶著畢業生組員航行，象徵孩子即將邁向人生新旅程。圖／觀天下有線電視提供
校長黃丞傑化身航班機長，帶著畢業生組員航行，象徵孩子即將邁向人生新旅程。圖／觀天下有線電視提供

汐止區東山國小今(12)日，舉辦第79屆畢業典禮，以「時光航站：2032號航班」為主題，將校園化身為充滿未來感的機場航站，陪伴畢業生帶著夢想與勇氣啟程，全體師生、家長及來賓齊聚一堂，共同見證孩子六年學習旅程的重要時刻，也為即將展翅高飛的東山學子送上最真摯的祝福。

典禮現場充滿巧思，入口設置「2032號航班專屬閘口」，學生手持象徵夢想啟航的「機票」與「簽證」完成登機，帶著行李箱，走紅地毯化身為星光跑道，這一天，校長黃丞傑化身航班機長，帶著畢業生組員航行，象徵孩子即將邁向人生新旅程，孩子們也上台展現才藝，為航程揭開序幕。

當天包括前新北市議員廖正良，擔任大學長給予祝福，還有汐止區長林慶豐、民意代表、里長，以及全體師生、家長齊聚一堂，由校長頒發畢業證書，還有來賓頒各項獎項，家長們也很用心，不是準備了大型背板，給孩子鼓勵，準備的花束也很有特色，用科學麵以及時下很夯的烤玉米等，都是自己孩子愛吃的零食，當成花束，在孩子上台時，送上祝福，接著就是自治會長、皮影戲以及踢踏舞鞋傳承交接儀式，令人感動又溫馨。

對於就要離開校園，畢業生很不捨，這次的時光航站畢業典禮，是由師生一起規劃出來的創意主題，其中最令人感動的環節，是由12位完成闖關的畢業生，回到「2032預言艙」，親手寫下一段給2032年自己的話，這不只是畢業當天的紀念，更是一封寄給未來的夢想信件，承載著孩子對人生的期待與勇氣，也象徵東山學子帶著希望與信念勇敢啟航。

東山國小黃丞傑表示，這場畢業典禮不只是告別國小生活的儀式，更是一場充滿教育意義的學習成果展現。透過情境式設計與跨域任務，引導孩子在回顧學習歷程的同時，培養自主探索、團隊合作與問題解決能力。他也勉勵畢業生：「願你們始終保有善良與感恩的心，勇敢追夢、持續學習，帶著東山給予的力量，自信迎向屬於自己的未來航道。」

汐止 畢業典禮 航班

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