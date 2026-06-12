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連續大雨坍方 汐止區八連路三段復建工程7月完工

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
復建工程正在進行高邊坡的灌漿和集水井的施作，預計7月完工。圖／觀天下有線電視提供
復建工程正在進行高邊坡的灌漿和集水井的施作，預計7月完工。圖／觀天下有線電視提供

去年10月的連續大雨，讓汐止區八連路三段發生道路坍方，汐止區公所也在今年進場開始進行邊波滑落復建工程，這幾天已經在灌漿並且施作集水井，預計整體工程要在7月完工。

去年連續大雨後汐止區八連路三段226號前，發生道路坍方的狀況，道路邊坡整個滑落，當時也緊急以三角椎圍住，並且拉起黃色警戒線，提醒用路人注意，後續的邊波滑落復建工程正在施工中。

長青里長陳建興說，去年的1020連續豪大雨，造成八連路三段發生蠻大範圍的崩塌，超過30公尺，現在500多萬的工程經費，已經在施作中，希望能儘速完成，畢竟已經拖太久，時間一延再延，不少里民都很關心進度。

汐止區長林慶豐表示，針對八連路三段266號前的擋土邊坡的工程，目前正在進行高邊坡的灌漿和集水井的施作，預計會在7/1日完成，之前整體施工過程，因為要配合台電的電桿遷移，目前正在積極搶建中，希望完工後，對當地邊坡有比較好的保護效力，後續施工過程中，也會嚴密監視相關邊坡安全以及穩定，讓復建工程如期完成。

汐止 工程

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