友善校園盼升級 新北市議員爭取特教共融遊具

為了保障每位學童的遊戲權益，打造真正無障礙的友善校園，新北市議員鄭宇恩會同淡水區鄧公國小校方及相關單位進行校園現勘。針對校內現有的兒童遊具，研擬爭取相關經費進行改善與擴充，期盼能增設適合特教班學生遊玩的共融式遊具，讓不同特質的孩子都能在下課時間享受安全的遊戲樂趣。

鄧公國小現行的兒童遊戲場採「共融式遊具」設計，已使用了7年。雖然現有設施具備共融理念，但在面對特教學生的實際使用需求時，仍有進一步優化與調整的空間。為了讓特教班的孩子也能突破身體或認知上的限制，與一般同學一起玩耍，市議員鄭宇恩與校方積極凝聚共識，向教育局極力爭取經費，計劃在現有基礎上加入更多專為特教生量身打造的遊具設施。

新北市議員鄭宇恩受訪時表示，新北市各國小及附設幼稚園內設有許多特教班，然而在走訪各個學校的過程中，卻發現許多設有特教班的學校，校內遊具並不一定適合特教學生遊玩。因此，日前在議會審查決算審計報告時，便特別要求審計處務必全面檢視新北市所有設有特教班的小學與幼稚園，督促校方應配置適合特教生的遊具。

鄭宇恩進一步指出，目前教育局已陸續展開各校場域的盤點與檢核，原則上「凡設有特教班的學校，都應該具備共融式的遊具」。她強調，此舉不僅是落實教育平權，更希望透過更完善的共融遊戲場，讓特教生在下課時間能與一般同學一起遊玩、互相學習互動，達到真正「校園共融」的友善遊戲環境。