《RE見：齊柏林俯瞰台灣》特展登場 首度結合衛星俯瞰台灣

看見．齊柏林基金會與全家便利商店共同推動「看見台灣日」，今年同步推出2026年度特展《RE見：齊柏林俯瞰台灣》。展覽首度結合國家太空中心(TASA)衛星影像成果，在各展區呈現衛星與空拍影像的對照視角，讓觀眾從不同尺度觀察土地的改變，現場更展示1:2比例「齊柏林衛星」模型，象徵齊柏林導演從561公里高空守望台灣的精神，首次延伸至浩瀚宇宙。

由台灣首位三金典禮設計師方序中統籌策展，依循「山、河、海、城市」四大地景脈絡，引導觀眾重新看見台灣的美麗與變遷。看見．齊柏林基金會董事長歐晉德表示，「RE見」不只是再次看見台灣，更是一份持續重新理解土地、重新思考環境的未來邀請。而在啟動典禮活動現場，新北市副市長及許多貴賓也都一同共襄盛舉。

基金會執行長萬冠麗也特別感謝全家便利商店零錢捐從基金會剛成立到現在一路支持，共同推動環境教育，透過校園公播、環境教育基地營、飛閱台灣全家鄉及齊柏林空間年度特展等計畫，走遍全台22縣市與離島，陪伴超過16,000名學童，累計影響超過數十萬人次。同時基金會空拍小組也啟動「十年一刻．空拍計畫」，留下重要的土地變遷紀錄。

「全家」公共事務暨品牌溝通室資深企業公關經理王櫻蒨表示：「六年來『全家』持續透過公益零錢捐支持環境教育推廣，未來也將攜手看見齊柏林基金會，透過全台4,400間店舖深入社區的力量，讓環境教育更貼近生活，成為民眾日常的一部分。」全家也邀請民眾在7月21日前透過全台全家店鋪零錢捐箱、FamiPort機台，以及全家APP「我的公益」參與全家零錢捐捐款，共同支持環境教育與土地影像紀錄工作持續推動。

基金會亦首度公開委託資誠聯合會計師事務所(PwC)進行之環境教育計畫社會投資報酬率評估報告(SROI)成果。評估結果顯示，每投入1元資源，可創造約7.04元社會影響力。代表多年來透過影像、教育與陪伴的耕耘已轉化為豐碩的環保成果。