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瑞芳區吉慶里辦災前復原重建工作坊 強化社區防災韌性
為提升社區防災韌性，新北市消防局在瑞芳區吉慶里舉辦防災社區災前復原重建工作坊，包括消防局、第六救災救護大隊、瑞芳區公所、地方企業及民間團體共同參與，透過課程與交流討論，強化社區防災整備及災後復原能力。
課程首先進行韌性社區標章申請說明，並針對社區防災組織任務分工及韌性社區維持運作機制進行研討，協助社區盤點現有資源與人力配置。隨後透過災前復原重建概念解說及分組討論，帶領與會人員了解災後復原重建工作重點，並研擬社區可能面臨的災害情境與因應策略，進一步提升社區防災韌性。
瑞芳區長楊勝閔表示，近年極端氣候帶來強降雨及颱風等災害風險，防災工作不能只停留在災害發生時的應變，更要提前做好整備及復原重建規劃。透過工作坊讓居民了解災前復原重建的重要觀念，建立社區自主防災能力，未來面對災害時才能快速恢復正常生活，降低災害衝擊。
吉慶里長簡惠麗表示，這次課程讓社區學習到許多實用的防災觀念，也更加體認到防災工作必須從平時做起，不能等到災害發生才準備。透過工作坊不僅增進防災知識，更促進里民彼此交流與凝聚共識，建立互助合作精神，希望未來面對各種災害時，社區居民都能更有準備、從容應對，共同守護吉慶里的安全與家園。
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