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桃機航廈電車7月1日起停駛 配合第三航廈工程改搭機捷、接駁巴士
配合第三航廈串接工程施工，往返第一、第二航廈間的管制區外航廈電車（Skytrain）將自7月1日起停止營運，旅客未來可改搭桃園機場捷運或航廈接駁巴士往返兩航廈；至於管制區內航廈電車則維持正常服務，不受影響。
機場公司表示，此次調整是為配合第三航廈建設，同時推動航廈間交通系統升級，未來將導入兼具環保綠能與智慧化功能的自駕電動巴士系統，以提升旅客服務品質與運輸效率。
機場公司指出，施工期間旅客可利用桃園機場捷運往返航廈，A12機場第一航廈站、A13機場第二航廈站及A14a機場旅館站三站之間提供免費搭乘服務。旅客只需持電子票證（如悠遊卡、一卡通）、信用卡、第三方支付或電子支付方式進出閘門，即可享有免費優惠。
此外，航廈接駁巴士維持24小時營運，白天約每15分鐘一班，夜間約每20分鐘一班。旅客可依循機場現場指標前往搭乘。
機場公司提醒，航廈電車停駛後，旅客應預留較充裕的轉乘時間，並配合現場標誌及服務人員引導。最新交通及接駁資訊可透過桃園機場官方巡迴巴士網站及APP查詢。
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