快訊

又一波梅雨周日報到！迎風面雨勢狂炸紅到發紫 未來一周降雨熱區曝光

剩3周重獲自由…酒駕男突遭獄友高舉砸地慘死獄中 檢方要辦了

她見朋友用1招按電梯超驚訝「學起來」 一票人點頭：我也會

聽新聞
0:00 / 0:00

桃機航廈電車7月1日起停駛 配合第三航廈工程改搭機捷、接駁巴士

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
施工期間敬請配合現場標誌及服務人員引導，改搭乘桃園機場捷運或航廈接駁巴士。圖／桃園國際機場公司提供
施工期間敬請配合現場標誌及服務人員引導，改搭乘桃園機場捷運或航廈接駁巴士。圖／桃園國際機場公司提供

配合第三航廈串接工程施工，往返第一、第二航廈間的管制區外航廈電車（Skytrain）將自7月1日起停止營運，旅客未來可改搭桃園機場捷運或航廈接駁巴士往返兩航廈；至於管制區內航廈電車則維持正常服務，不受影響。

機場公司表示，此次調整是為配合第三航廈建設，同時推動航廈間交通系統升級，未來將導入兼具環保綠能與智慧化功能的自駕電動巴士系統，以提升旅客服務品質與運輸效率。

機場公司指出，施工期間旅客可利用桃園機場捷運往返航廈，A12機場第一航廈站、A13機場第二航廈站及A14a機場旅館站三站之間提供免費搭乘服務。旅客只需持電子票證（如悠遊卡、一卡通）、信用卡、第三方支付或電子支付方式進出閘門，即可享有免費優惠。

此外，航廈接駁巴士維持24小時營運，白天約每15分鐘一班，夜間約每20分鐘一班。旅客可依循機場現場指標前往搭乘。

機場公司提醒，航廈電車停駛後，旅客應預留較充裕的轉乘時間，並配合現場標誌及服務人員引導。最新交通及接駁資訊可透過桃園機場官方巡迴巴士網站及APP查詢。

桃園機場 機捷

延伸閱讀

通勤福音…淡江大橋通車 新北啟動4公車路線

世足賽／地主溫哥華準備好了！機場新科技迎接270萬旅客

淡江大橋公車開跑 板橋機場觀光4線齊發

鎖定台灣客！日地方機場可搭船進市區 作家喊酷：水陸都能跑

相關新聞

北捷廣慈站履勘被中央駁回…消防安檢還沒過 議員批：太扯了!

北捷信義線東延段上個月完成初勘，報請交通部履勘，議員許淑華指出，交通部正式駁回申請，理由包括消防安檢沒過、緊急發電機未完測、捷運站仍有施工，且消防安檢還沒過「太扯了」；對此，捷運局指出，營運通車前將取得消防核可文件、與履勘申請不衝突。

任期倒數半年 侯友宜啟動另類行動治理首站新莊 里長：像畢業典禮

新北市長侯友宜任期倒數半年，即日啟動新一波巡迴29區基層建設督導，今天首場到新莊，與全體里長座談時氣氛格外熱絡，他說公職生涯已經50年，沒法再選新北市長了，感謝支持也祝福。里長紛紛拿手機自拍合影，形容好像畢業典禮，全場比預定時間延長1個半小時才結束。

北市7/1起「這三條路」要當心 違規首犯直接開罰 最重5千元

北市推動空氣品質維護區政策，第四期空氣品質維護區將於7月1日起正式執行違規取締，管制範圍為南京東路、仁愛路及信義路（西至中山南北路、東至復興南北路）東西向車道。凡進入該路段的車輛如未符合管制規定者，首次直接裁罰500元至5000元。

影／巡迴督導全新北29區先到新莊拜媽祖 侯友宜：來向媽祖請安致歉！

新北市長侯友宜啟動新一波巡迴29區市政督導今天首站新莊，上午先到廟街媽祖宮上香，因隔壁公辦都更案施工曾造成市定古蹟慈祐宮牆壁龜裂，侯友宜說他特地來向媽祖請安、致歉！允諾將修整恢復原狀。

新北青農端午展售活動 即日起至14日在中和四號公園享優惠

端午節連假下周即將來臨，推薦民眾今天起至6月14日的上午10時至晚上8時到中和區四號公園場參加「新北青農端午展售會」，現場提供新北青農消暑減碳的優質農產品及其加工品，無論是消暑的蜂蜜、薄荷精油、可愛的綠植栽，或是在地減碳的有機蔬菜及新鮮羊奶，還是蘿蔔糕、猴頭菇香鬆及炒飯等農產加工品，不僅美味也是端午節禮品的最佳選擇，當天還加碼新北幣活動，新北市農業局邀請民眾體驗身心消暑的青農產品。

新北AI實戰職涯營報名要快 市府全額補助6.6萬元課程

新北市政府青年局舉辦2026 AI Practitioner Program（AI實戰職涯營），從即日起開放報名，今年由市府全額補助市值達6.6萬元課程，以3個月AI人才密集培訓，協助21歲至30歲青年考取2張AWS（亞馬遜雲端運算服務）國際認證，並解鎖 AWS企業參訪，讓青年迎戰AI浪潮，接軌職場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。