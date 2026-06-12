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任期倒數半年…侯友宜啟動另類行動治理首站新莊 里長：像畢業典禮

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
新北市長侯友宜任期倒數半年，即日啟動新一波巡迴29區基層建設督導，今天首場到新莊，與全體里長座談時氣氛格外熱絡。圖／新北市政府提供
新北市長侯友宜任期倒數半年，即日啟動新一波巡迴29區基層建設督導，今天首場到新莊，與全體里長座談時氣氛格外熱絡。圖／新北市政府提供

新北市長侯友宜任期倒數半年，即日啟動新一波巡迴29區基層建設督導，今天首場到新莊，與全體里長座談時氣氛格外熱絡，他說公職生涯已經50年，沒法再選新北市長了，感謝支持也祝福。里長紛紛拿手機自拍合影，形容好像畢業典禮，全場比預定時間延長1個半小時才結束。

侯友宜上午先到市定古蹟慈祐宮參拜媽祖，再到「文德段公辦都更」工地視察進度、參訪樂生療養院舊院區的歷史建築「王字型大樓」，最後與84名里長座談交流市政意見，席開18桌。

座談會先由新莊區長朱思戎做15分鐘市政建設簡報，細數侯市長8年任內深耕新莊基層亮眼實績，包括人行道再造、新增逾千格汽機車位、開通捷運環狀線第一階段，以及成功打造20座特色公園遊戲場、建構196處失智友善站、推動公共建築耐震補強與生命紀念館天幕智慧節流等等，逐步實現全齡照顧的宜居願景。

侯友宜致詞則特別提到明年將調整與增編里鄰長工作經費，敬老愛心悠遊卡相關福利也將逐步擴大使用範圍，並強調新莊區處於現代化轉型關鍵期，市府團隊持續透過公辦都更促進土地再開發利用，整體改善都市空間環境。

他且感性提及，自己在新北市已經服務16年，從無到現在已有3條捷運路網、塭仔圳則是全國最大都會型態都更現正如火如荼進行中，尤其8年市長任內特別感謝基層里長支持，他的公職生涯已經50年，沒法再選新北市長了，但未來卸任將有更多時間跟大家相處，祝大家心想事成、順利連任。

侯友宜並逐桌和里長們聊天，他說任期還有196天可幫大家服務，問里長還有哪些事情是市府團隊還沒做完善的，可以趕緊提出來。里長們都和市長聊得很開心，紛紛拿手機自拍合影，形容好像畢業典禮，座談原本預定下午1點結束，最後延長到2點半才散場道別。

新北市長侯友宜（右二）啟動新一波巡迴29區市政督導今天首站新莊，上午先到市定古蹟慈祐宮向媽祖上香。記者林昭彰／攝影
新北市長侯友宜（右二）啟動新一波巡迴29區市政督導今天首站新莊，上午先到市定古蹟慈祐宮向媽祖上香。記者林昭彰／攝影

新北市長侯友宜（中）啟動新一波巡迴29區市政督導今天首站新莊，視察「文德段公辦都更」施工進度時要求：第一要把公共安全做到位。記者林昭彰／攝影
新北市長侯友宜（中）啟動新一波巡迴29區市政督導今天首站新莊，視察「文德段公辦都更」施工進度時要求：第一要把公共安全做到位。記者林昭彰／攝影

新北市長侯友宜任期倒數半年，即日啟動新一波巡迴29區基層建設督導，今天首場到新莊，中午與全體里長座談先拍團體照，里長形容好像畢業典禮。圖／新北市政府提供
新北市長侯友宜任期倒數半年，即日啟動新一波巡迴29區基層建設督導，今天首場到新莊，中午與全體里長座談先拍團體照，里長形容好像畢業典禮。圖／新北市政府提供

新北市長侯友宜任期倒數半年，即日啟動新一波巡迴29區基層建設督導，今天首場到新莊，中午與全體里長座談。圖／新北市政府提供
新北市長侯友宜任期倒數半年，即日啟動新一波巡迴29區基層建設督導，今天首場到新莊，中午與全體里長座談。圖／新北市政府提供

新北 侯友宜

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