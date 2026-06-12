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北市7月1日起「這三條路」要當心！違規首犯直接開罰 最重5千元

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市第四期空氣品質維護區7月1日起正式執行違規取締，管制範圍為南京東路、仁愛路及信義路（西至中山南北路、東至復興南北路）東西向車道。圖／北市環保局提供
北市第四期空氣品質維護區7月1日起正式執行違規取締，管制範圍為南京東路、仁愛路及信義路（西至中山南北路、東至復興南北路）東西向車道。圖／北市環保局提供

北市推動空氣品質維護區政策，第四期空氣品質維護區將於7月1日起正式執行違規取締，管制範圍為南京東路、仁愛路及信義路（西至中山南北路、東至復興南北路）東西向車道。凡進入該路段的車輛如未符合管制規定者，首次直接裁罰500元至5000元。

車輛所排放的廢氣是北市空汙的主要來源，市府2021年起陸續針對交通轉運站、觀光景點、焚化廠及市區道路畫設空維區，並透過分階段推動方式提升管制成效；推動以來，已逐步由點、線擴展至區域整合管制，並持續改善管理措施與執行強度，強化汙染減量成效。

環保局統計，管制區域內的機車定檢率與柴油車優級標章取得率均已提升至99%。汙染源減量方面，第一至四期的老舊柴油車比例已由41.8%降至20.8%，有效加速車輛汰舊換新。

環保局也提及移動式空品監測車實測結果，區域內細懸浮微粒濃度最高改善達39%，二氧化氮改善幅度達45%，顯示政策已具體展現成效。第四期將持續擴大管制範圍，涵蓋校園、醫療院所、公車動線及自行車道等敏感區域，進一步守護市民呼吸健康。

環保局空汙噪音防制科表示，進入第四期空氣品質維護區管制路段的車輛，不論是否設籍北市，出廠滿5年的柴油大客貨車及小貨車，皆須取得柴油車優級自主管理標章；出廠滿5年的燃油機車，應完成當年度排氣定期檢測；出廠滿2年的施工機具則須取得清潔排放自主管理標章。 

空噪科指出，柴油車可至各縣市柴油車排煙檢測站辦理檢驗並取得標章，燃油機車可至合格的機車排氣檢驗站，施工機具可洽各縣市環保局免費檢測取得標章。

北市第四期空氣品質維護區7月1日起正式執行違規取締，管制範圍為南京東路、仁愛路及信義路（西至中山南北路、東至復興南北路）東西向車道。圖／北市環保局提供
北市第四期空氣品質維護區7月1日起正式執行違規取締，管制範圍為南京東路、仁愛路及信義路（西至中山南北路、東至復興南北路）東西向車道。圖／北市環保局提供

北市 環保局 空氣品質

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