穀保棒球隊擬移他校 侯友宜：根留新北守護棒球魂

新北市穀保家商傳將轉型，棒球隊可能移往他校。市長侯友宜今天表示，目前尚未收到穀保要停辦、停招的計畫，但無論未來如何，市府會全力支持守護穀保的棒球魂，把根留在新北。

受到少子化衝擊，新北市私立穀保家商規劃116年停招現行職科，朝雙語的高國中小學轉型。穀保棒球隊創辦人蔡明堂透露，擬規劃將棒球隊轉往三重高中，引發關注。

侯友宜今天前往新莊進行行動治理基層建設督導時表示，目前新北市政府尚未收到穀保家商要停辦、停招或改辦計畫，但穀保家商的確面臨轉型挑戰。市府一向照顧基層選手，希望能讓選手在訓練和運動科學方面得到更多保障，這精神永遠不會變。

侯友宜說，無論穀保家商未來走向如何，市府一定會全力支持、守護穀保的棒球魂。現階段很多日本、台灣的職棒選手都出身穀保家商，他引以為傲也非常感恩，未來將持續秉持穀保家商的棒球精神，把根留在新北。