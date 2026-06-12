影／巡迴督導全新北29區先到新莊拜媽祖 侯友宜：來向媽祖請安致歉！

新北市長侯友宜啟動新一波巡迴29區市政督導今天首站新莊，上午先到廟街媽祖宮上香，因隔壁公辦都更案施工曾造成市定古蹟慈祐宮牆壁龜裂，侯友宜說他特地來向媽祖請安、致歉！允諾將修整恢復原狀。

位於新莊廟街的「文德段公辦都更案」不僅鄰損古蹟慈祐宮，上個月還發生鷹架倒塌工安意外壓死1名越南籍失聯移工，侯友宜上午的行動治理基層建設督導行程先拜媽祖宮，接著就到隔壁都更工地視察，要求後續施工必須將公共安全做到位，不要再發生工安事故，古蹟修復工作也要好好協調。

侯友宜在廟裡受訪時說，慈祐宮是新北市定古蹟，前段時間受到鄰損，他特別來上香向媽祖請安、致歉，希望後續同心齊力修整恢復原狀，強調新北市不但要有新建設，歷史古蹟文化也要顧好。

新莊地區近年建設要感謝議長、議員、里長共同打拚，包括塭仔圳是全國最大都會型態都更現正如火如荼進行中，公托、公幼、公有市場整建與改建，一項一項做到位，古蹟的保存也會做到更完善，「今天來給媽祖拜拜，也跟媽祖報告一下，希望事情可以順利跟圓滿」。

位於新莊廟街的「文德段公辦都更案」不僅鄰損古蹟慈祐宮，上個月還發生鷹架倒塌工安意外壓死1名越南籍失聯移工。記者林昭彰／攝影

新北市長侯友宜（左一）在「新莊文德段公辦都更案」發生工安事故的現場旁聽取簡報。記者林昭彰／攝影

位於新莊廟街的新北市定古蹟慈祐宮，因隔壁「文德段公辦都更」施工造成牆壁龜裂。記者林昭彰／攝影

新北市長侯友宜啟動新一波巡迴29區市政督導今天首站新莊，先到廟街媽祖宮上香，因隔壁公辦都更案施工曾造成市定古蹟慈祐宮牆壁龜裂，侯友宜說他特地來向媽祖請安、致歉！記者林昭彰／攝影