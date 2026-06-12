新北青農端午展售活動 即日起至14日在中和四號公園享優惠

端午節連假下周即將來臨，推薦民眾今天起至6月14日的上午10時至晚上8時到中和區四號公園場參加「新北青農端午展售會」，現場提供新北青農消暑減碳的優質農產品及其加工品，無論是消暑的蜂蜜、薄荷精油、可愛的綠植栽，或是在地減碳的有機蔬菜及新鮮羊奶，還是蘿蔔糕、猴頭菇香鬆及炒飯等農產加工品，不僅美味也是端午節禮品的最佳選擇，當天還加碼新北幣活動，新北市農業局邀請民眾體驗身心消暑的青農產品。

新北青農端午展售會特選新北青農各式產品，今日限定快閃青農「歪皮植物」及「桃植物精油工坊」，提供各式綠療癒盆栽及精油。桃植物精油工坊推出甜橙、綠薄荷等精油任選2瓶折50元，季節限定精油任3瓶特價1200元(原價1500元)，歪皮植物也推出憑新北幣購買任一產品即送貓草種植包。

6月13日、14日展售青農「三寶爸的窩」及「秦佳圓有機農場」各式蜂蜜飲品及有機蔬菜，三寶爸的窩推出買蜂蜜(700公克)送蜂蜜擠擠瓶(70公克)活動，使用新北幣100元還可以折抵120元商品；秦佳圓有機農場推出有機蔬菜3包110元(原價120元)、綠拿鐵每瓶100元，3瓶優惠270元等，想要享優惠的民眾千萬不要錯過。

展售會期間有全國蜂蜜評鑑屢次獲獎的「昌輝養蜂場」及「鼎勝養蜂場」展售消暑香甜蜂蜜，昌輝養蜂場推出蜂蜜兩罐特價1000元(原價1100元)，鼎勝養蜂場優惠全國龍眼蜜評鑑頭等獎900元(原價1000元)及蜂蜜兩罐特價1200元(原價1400元)，以及「五寮尖山羊乳」的香醇羊乳及其熱門加工品羊奶小饅頭，購買羊奶相關商品，若自備保冷袋每人可優惠20元一次。

美食部分有三峽「小棲蘭森林農場」的猴頭菇香鬆、猴頭菇香椿炒飯、麻油猴頭菇湯以及新鮮猴頭菇，現場提供猴頭菇炒飯及炊粉任3包優惠300元(原價360元)、料理猴頭菇每包也只要300元(原價350元)的優惠，另外「錦川食堂」以自家農產製作農村經典美味草仔粿及蘿蔔糕，歡迎民眾到中和四號公園體驗。

本次展售活動下午2點起加碼發送新北幣，民眾手機下載安裝「我的新北市APP」，註冊會員並登入，即可至展售會「新北幣服務台」，說出通關密語「新北青農讚！」，透過APP掃碼領取價值100元新北幣，使用範圍為當天展售的新北青農攤位，讓民眾不只買健康，更能享折扣，新北幣發放時間為展售日每日下午2點起，每日數量有限，提醒民眾領取等候時也注意防曬補水。

新北市農業局長諶錫輝表示，家人團圓最重要的就是健康，本次展售精選青農端午消暑健康農產品，是端午佳節團圓送禮自用的最佳選擇。青農是新北農業最強力的骨幹，為農業發展帶來更多創新能量，感謝青農對新北市農業的貢獻，市府持續秉持「農業健康市/式」的理念，提供減碳、精緻的在地農業，建構農業、市民及生態共好的永續大健康環境。

桃植物精油工坊種植各事香料植物萃取精，推出甜橙、綠薄荷等精油任選2瓶折50元，季節限定精油任3瓶特價1200元。圖／新北市農業局提供

昌輝養蜂場推出蜂蜜兩罐特價1000元。圖／新北市農業局提供

鼎勝養蜂場優惠全國龍眼蜜評鑑頭等獎900元。圖／新北市農業局提供

歪皮植物種植多樣觀葉植物，主打綠療育盆栽。圖／新北市農業局提供